https://crimea.ria.ru/20250426/zuraba-tsereteli-pokhoronili-v-tbilisi-1145997300.html

Зураба Церетели похоронили в Тбилиси

Зураба Церетели похоронили в Тбилиси - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Зураба Церетели похоронили в Тбилиси

В Тбилиси состоялась церемония прощания и похороны скульптора Зураба Церетели. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T15:09

2025-04-26T15:09

2025-04-26T15:09

зураб церетели

похороны

утраты

тбилиси

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Тбилиси состоялась церемония прощания и похороны скульптора Зураба Церетели. Об этом пишет РИА Новости.Художник с мировым именем захоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.На церемонии прощания с Церетели память скульптора почтили грузинские премьер Ираклий Кобахидзе, члены грузинского правительства и парламента, а также его коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни граждан. У входа в церковь. где проходило отпевание, был размещен портрет скульптора, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывшего президента Грузии).Гражданская панихида состоялась в четверг и пятницу в Музее современного искусства имени Церетели в Тбилиси. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания.О кончине скульптора Церетели стало известно 22 апреля. Причиной его смерти стала остановка сердца. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тбилиси

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зураб церетели, похороны, утраты, тбилиси, общество, новости