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Зураба Церетели похоронили в Тбилиси - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Зураба Церетели похоронили в Тбилиси
Зураба Церетели похоронили в Тбилиси - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Зураба Церетели похоронили в Тбилиси
В Тбилиси состоялась церемония прощания и похороны скульптора Зураба Церетели. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T15:09
2025-04-26T15:09
зураб церетели
похороны
утраты
тбилиси
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Тбилиси состоялась церемония прощания и похороны скульптора Зураба Церетели. Об этом пишет РИА Новости.Художник с мировым именем захоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.На церемонии прощания с Церетели память скульптора почтили грузинские премьер Ираклий Кобахидзе, члены грузинского правительства и парламента, а также его коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни граждан. У входа в церковь. где проходило отпевание, был размещен портрет скульптора, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывшего президента Грузии).Гражданская панихида состоялась в четверг и пятницу в Музее современного искусства имени Церетели в Тбилиси. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания.О кончине скульптора Церетели стало известно 22 апреля. Причиной его смерти стала остановка сердца. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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зураб церетели, похороны, утраты, тбилиси, общество, новости
Зураба Церетели похоронили в Тбилиси

Скульптора Зураба Церетели похоронили в Тбилиси в Дидубийском пантеоне

15:09 26.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПохороны скульптора Зураба Церетели
Похороны скульптора Зураба Церетели - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Тбилиси состоялась церемония прощания и похороны скульптора Зураба Церетели. Об этом пишет РИА Новости.
Художник с мировым именем захоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.
На церемонии прощания с Церетели память скульптора почтили грузинские премьер Ираклий Кобахидзе, члены грузинского правительства и парламента, а также его коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни граждан.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПохороны скульптора Зураба Церетели
Похороны скульптора Зураба Церетели - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Похороны скульптора Зураба Церетели
У входа в церковь. где проходило отпевание, был размещен портрет скульптора, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе" (бывшего президента Грузии).
Гражданская панихида состоялась в четверг и пятницу в Музее современного искусства имени Церетели в Тбилиси. В среду в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания.
О кончине скульптора Церетели стало известно 22 апреля. Причиной его смерти стала остановка сердца.
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