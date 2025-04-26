Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую область - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250426/gerasimov-rasskazal-o-muzhestve-voennykh-kndr-v-boyakh-za-kurskuyu-oblast-1145995817.html
Герасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую область
Герасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую область - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Герасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую область
Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T14:14
2025-04-26T15:07
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
валерий герасимов
кндр (северная корея)
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
новости сво
новости
министерство обороны рф
генштаб мо рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144931669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29632a5cd62359bce7d67f09d1a137d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской области в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР. Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.29 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона.Всего с начала украинского вторжения под контроль России вернули более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.В своем докладе президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.По словам Герасимова, общие ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241129/dlya-chego-rossiya-i-kndr-zaklyuchili-dogovor-o-partnerstve-1142244676.html
курская область
кндр (северная корея)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144931669_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_bdcbf6c71c88795f76fc6228eee44a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, валерий герасимов, кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, новости сво, новости, министерство обороны рф, генштаб мо рф
Герасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую область

Военные Корейской народной армии проявили героизм в Курской области – Герасимов

14:14 26.04.2025 (обновлено: 15:07 26.04.2025)
 
© РИА Новости . Александр Харченко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие группировки войск "Север" в освобожденной Судже
Военнослужащие группировки войск Север в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Александр Харченко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской области в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.
"Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов военнослужащих КНДР, которые оказали значительную помощь в разгроме группировки ВСУ. Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", - подчеркнул Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.
Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
29 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне отметил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии.
Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона.
Всего с начала украинского вторжения под контроль России вернули более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.
В своем докладе президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.
В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.
Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.
По словам Герасимова, общие ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Визит министра обороны РФ А. Белоусова в КНДР
29 ноября 2024, 11:47
Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВалерий ГерасимовКНДР (Северная Корея)Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРНовости СВОНовостиМинистерство обороны РФГенштаб МО РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям
15:09Зураба Церетели похоронили в Тбилиси
14:52В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов
14:48В Евпатории семья с ребенком-инвалидом 29 лет не может получить жилье
14:30В Сумской области Украины освобождено четыре населенных пункта
14:26810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – Герасимов
14:14Герасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую область
14:11Герасимов назвал потери ВСУ в Курской области
14:10Курская операция приближает разгром неонацистского режима – Путин
13:29Операция по освобождению Курской области завершена
13:09Делегация из России прибыла в Ватикан на похороны папы римского Франциска
12:38Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы
12:20В Севастополе 17-летняя девушка опрокинула на крышу чужой Mercedes
11:56В Севастополе выполнили 65% дорожного плана
11:29В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака
11:19Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть
11:08Над Крымом сбили еще один беспилотник
10:54Обновление школ и логистика: Чернышенко и Аксенов обсудили развитие Крыма
10:35Курортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил риски
10:23В США Зеленского назвали "королевой драмы" после истерики из-за Крыма
Лента новостейМолния