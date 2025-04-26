https://crimea.ria.ru/20250426/novosti-svo-ukraina-poteryala-esche-1205-boevikov-1145999310.html

Новости СВО: Украина потеряла еще 1205 боевиков

Новости СВО: Украина потеряла еще 1205 боевиков - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Новости СВО: Украина потеряла еще 1205 боевиков

Вооруженные силы Украины за сутки потеряла еще 1205 боевиков в разных районах проведения специальной военной операции. Бойцы армии России продолжают продвижение РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T16:01

2025-04-26T16:01

2025-04-26T16:01

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки потеряла еще 1205 боевиков в разных районах проведения специальной военной операции. Бойцы армии России продолжают продвижение вглубь обороны противника. Это следует из сводки Минобороны.Самые большие потери – более 360 боевиков – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр" в ДНР. В районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное были поражены формирования семи механизированных и двух егерских, а также штурмовой и воздушно-десантной бригады, бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии, уточнили в Минобороны.Еще 295 боевиков украинская армия утратила, отступая под натиском подразделений группировки войск "Южная". Российские бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Краматорска, Константиновки, под Часовым Яром, Дылеевкой и Ильиновкой в ДНР. На этом направлении разбиты живая сила и техника трех механизированных бригад, а также штурмовой и аэромобильной бригады ВСУ и бригады нацгвардии.В ходе наступления разбила противника группировка войск "Запад", улучшив положение по переднему краю, добавили в военном ведомстве."Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих", – уточнили в Минобороны.Одновременно российские военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате враг потерял около 200 солдат двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад, а также бригады морской пехоты в районе Малиновки в Запорожской области и у населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле в Донецкой Народной Республике.Кроме того, бойцы "Днепра" поразили формирования механизированной и горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районе Новоандреевки и Степногорска в Запорожской области, а также Токаревки, Никольского и Антоновки в Херсонской области. Здесь ВСУ потеряли еще около 85 боевиков.В Сумской области Украины освобождено четыре населенных пунктаВсего за сутки оперативна-тактическая авиация, ударные БПЛА, а также ракетные войска и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах, уточнили в ведомстве.26 апреля в Минобороны России сообщили о полном освобождении Курской области от боевиков ВСУ – президенту России Владимиру Путину о завершении операции доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, отметив отличившиеся подразделения, включая 810-ю бригаду Черноморского флота.Курская операция приближает разгром неонацистского режима – ПутинГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую областьВ Сумской области Украины освобождено четыре населенных пунктаВ Белгородской области уничтожили украинских диверсантов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"