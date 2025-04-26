Герасимов назвал потери ВСУ в Курской области
В курской области ВСУ потеряли больше 76 тысяч военных - Герасимов
14:11 26.04.2025 (обновлено: 15:07 26.04.2025)
© Министерство обороны РФМорпехи 810-й бригады Черноморского флота уничтожили колонну ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в боях на территории Курской области понесли значительные потери. Армия России уничтожила элитные подразделения врага, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
"Общие потери ВСУ составили более 76 тысяч человек убитыми и раненными. По сути выбит один состав первоначальной группировки противника, и даже больше. Уничтожено свыше 7700 военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других бронированных боевых машин", - сказал Герасимов президенту России Владимиру Путину.
Он отметил, что для поддержания численности группировки на уровне около 60 тысяч человек, ВСУ вынуждены были постоянно перебрасывать на Курское направление резервы и подразделения с других участков.
Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона.
Всего с начала украинского вторжения под контроль России вернули более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.
В своем докладе президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.
В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.
Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.
По словам Герасимова, общие ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
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