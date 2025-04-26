https://crimea.ria.ru/20250426/gerasimov-nazval-poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-1145995775.html

Герасимов назвал потери ВСУ в Курской области

Герасимов назвал потери ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Герасимов назвал потери ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины в боях на территории Курской области понесли значительные потери. Армия России уничтожила элитные подразделения врага, сообщил... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T14:11

2025-04-26T14:11

2025-04-26T15:07

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в боях на территории Курской области понесли значительные потери. Армия России уничтожила элитные подразделения врага, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.Он отметил, что для поддержания численности группировки на уровне около 60 тысяч человек, ВСУ вынуждены были постоянно перебрасывать на Курское направление резервы и подразделения с других участков.Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона.Всего с начала украинского вторжения под контроль России вернули более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.В своем докладе президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.По словам Герасимова, общие ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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