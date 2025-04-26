Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям
В Севастополе привели в порядок памятник затопленным кораблям
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПромышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Визитную карточку Севастополя – памятник затопленным кораблям – привели в порядок в преддверии Дня Победы. О работах рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что на объекте работали промышленные альпинисты, аттестованные на реставрацию объектов культурного наследия.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПромышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
"Бригада из шести человек уже неоднократно работала на этом памятнике. Именно благодаря их профессионализму все сделано максимально бережно. Причем эта помощь оказана городу безвозмездно", - написал он в Telegram.
Специалисты очистили стелу, а также постамент памятника, в том числе и у кромки воды.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПромышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
"Миссия по очистке орла вновь досталась Игорю Буяноверу. Как отмечает сам альпинист, для него это не только большая честь, но и огромная ответственность", - рассказал губернатор.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПромышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
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