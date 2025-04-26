https://crimea.ria.ru/20250426/rabotayut-alpinisty-v-sevastopole-ochistili-pamyatnik-zatoplennym-korablyam-1145998446.html

Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям

Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям

Визитную карточку Севастополя – памятник затопленным кораблям – привели в порядок в преддверии Дня Победы. О работах рассказал губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T15:26

2025-04-26T15:26

2025-04-26T15:26

севастополь

михаил развожаев

памятники

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Визитную карточку Севастополя – памятник затопленным кораблям – привели в порядок в преддверии Дня Победы. О работах рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что на объекте работали промышленные альпинисты, аттестованные на реставрацию объектов культурного наследия."Бригада из шести человек уже неоднократно работала на этом памятнике. Именно благодаря их профессионализму все сделано максимально бережно. Причем эта помощь оказана городу безвозмездно", - написал он в Telegram.Специалисты очистили стелу, а также постамент памятника, в том числе и у кромки воды."Миссия по очистке орла вновь досталась Игорю Буяноверу. Как отмечает сам альпинист, для него это не только большая честь, но и огромная ответственность", - рассказал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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