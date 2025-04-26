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Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям
Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям
Визитную карточку Севастополя – памятник затопленным кораблям – привели в порядок в преддверии Дня Победы. О работах рассказал губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T15:26
2025-04-26T15:26
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Визитную карточку Севастополя – памятник затопленным кораблям – привели в порядок в преддверии Дня Победы. О работах рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что на объекте работали промышленные альпинисты, аттестованные на реставрацию объектов культурного наследия."Бригада из шести человек уже неоднократно работала на этом памятнике. Именно благодаря их профессионализму все сделано максимально бережно. Причем эта помощь оказана городу безвозмездно", - написал он в Telegram.Специалисты очистили стелу, а также постамент памятника, в том числе и у кромки воды."Миссия по очистке орла вновь досталась Игорю Буяноверу. Как отмечает сам альпинист, для него это не только большая честь, но и огромная ответственность", - рассказал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, памятники, памятники севастополя, новости севастополя
Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям

В Севастополе привели в порядок памятник затопленным кораблям

15:26 26.04.2025
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПромышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Визитную карточку Севастополя – памятник затопленным кораблям – привели в порядок в преддверии Дня Победы. О работах рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что на объекте работали промышленные альпинисты, аттестованные на реставрацию объектов культурного наследия.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПромышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
"Бригада из шести человек уже неоднократно работала на этом памятнике. Именно благодаря их профессионализму все сделано максимально бережно. Причем эта помощь оказана городу безвозмездно", - написал он в Telegram.
Специалисты очистили стелу, а также постамент памятника, в том числе и у кромки воды.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПромышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
"Миссия по очистке орла вновь досталась Игорю Буяноверу. Как отмечает сам альпинист, для него это не только большая честь, но и огромная ответственность", - рассказал губернатор.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПромышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Промышленные альпинисты привели в порядок памятник затопленным кораблям в Севастополе
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМихаил РазвожаевПамятникиПамятники СевастополяНовости Севастополя
 
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