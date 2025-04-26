https://crimea.ria.ru/20250426/v-belgorodskoy-oblasti-unichtozhili-ukrainskikh-diversantov-1145996743.html

В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов

В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 26.04.2025

В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов

В районе села Поповка Белгородской области российские войска разбили украинскую разведывательно-диверсионную группу. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T14:52

2025-04-26T14:52

2025-04-26T14:52

валерий герасимов

обстрелы белгородской области

белгородская область

диверсанты

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

генштаб мо рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В районе села Поповка Белгородской области российские войска разбили украинскую разведывательно-диверсионную группу. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.Он добавил, что в данный момент проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся приграничных лесополосах.Ранее сообщалось, что глава Генштаба РФ доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, особо отметив несколько подразделений ВС РФ, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.Он также сообщил об освобождении еще четырех населенных пунктов в ходе создание зоны безопасности при граничных районах Сумской области Украины. Общая площадь территории, освобожденной от ВСУ на Сумщине, на сегодня составляет 90 квадратных километров, уточнил Герасимов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская операция приближает разгром неонацистского режима – ПутинНовая атака ВСУ на Россию: где сбили беспилотникиДва человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, обстрелы белгородской области, белгородская область, диверсанты, всу (вооруженные силы украины), новости сво, генштаб мо рф