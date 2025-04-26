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В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов
В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов
В районе села Поповка Белгородской области российские войска разбили украинскую разведывательно-диверсионную группу. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T14:52
2025-04-26T14:52
валерий герасимов
обстрелы белгородской области
белгородская область
диверсанты
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
генштаб мо рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В районе села Поповка Белгородской области российские войска разбили украинскую разведывательно-диверсионную группу. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.Он добавил, что в данный момент проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся приграничных лесополосах.Ранее сообщалось, что глава Генштаба РФ доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, особо отметив несколько подразделений ВС РФ, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.Он также сообщил об освобождении еще четырех населенных пунктов в ходе создание зоны безопасности при граничных районах Сумской области Украины. Общая площадь территории, освобожденной от ВСУ на Сумщине, на сегодня составляет 90 квадратных километров, уточнил Герасимов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская операция приближает разгром неонацистского режима – ПутинНовая атака ВСУ на Россию: где сбили беспилотникиДва человека убиты ударом ВСУ по гражданской машине на Белгородчине
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валерий герасимов, обстрелы белгородской области, белгородская область, диверсанты, всу (вооруженные силы украины), новости сво, генштаб мо рф
В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов

В районе села Поповка Белгородской области бойцы "Севера" ликвидировали диверсантов ВСУ

14:52 26.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В районе села Поповка Белгородской области российские войска разбили украинскую разведывательно-диверсионную группу. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
"В Белгородской области подразделениями группировки войск "Север" завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенных пункта Поповка", – сказал Герасимов.
Он добавил, что в данный момент проводится поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся приграничных лесополосах.
Ранее сообщалось, что глава Генштаба РФ доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области, особо отметив несколько подразделений ВС РФ, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.
Он также сообщил об освобождении еще четырех населенных пунктов в ходе создание зоны безопасности при граничных районах Сумской области Украины. Общая площадь территории, освобожденной от ВСУ на Сумщине, на сегодня составляет 90 квадратных километров, уточнил Герасимов.
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Валерий ГерасимовОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьДиверсантыВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОГенштаб МО РФ
 
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