https://crimea.ria.ru/20250426/v-sevastopole-deboshir-razbil-mashinu-pensionera-bitoy-1146002045.html
В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой
В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой
В Севастополе задержан мужчина, который разбил машину пенсионера из-за опасных маневров на дороге. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T17:14
2025-04-26T17:14
2025-04-26T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который разбил машину пенсионера из-за опасных маневров на дороге. Об этом сообщили в полиции города.По данным правоохранителей, инцидент произошел в субботу на въезде в Севастополь со стороны Инкермана. 70-летний водитель фургона Volkswagen во время опережения зацепил Suzuki, решил остановиться на ближайшей остановке, чтобы урегулировать ситуацию с водителем, где и возник конфликт.Прибывшие на место сотрудники ГАИ задержали дебошира и изъяли биту. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Теперь ему может грозить до семи лет заключения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой
В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой за опасные маневры
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который разбил машину пенсионера из-за опасных маневров на дороге. Об этом сообщили в полиции города.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в субботу на въезде в Севастополь со стороны Инкермана. 70-летний водитель фургона Volkswagen во время опережения зацепил Suzuki, решил остановиться на ближайшей остановке, чтобы урегулировать ситуацию с водителем, где и возник конфликт.
"51-летний водитель вытащил из салона бейсбольную биту и принялся методично крушить фургон пенсионера. Всерьез испугавшись, супруга потерпевшего вызвала полицию", - уточняется в сообщении.
Прибывшие на место сотрудники ГАИ задержали дебошира и изъяли биту. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Теперь ему может грозить до семи лет заключения.
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