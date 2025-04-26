https://crimea.ria.ru/20250426/v-sevastopole-deboshir-razbil-mashinu-pensionera-bitoy-1146002045.html

В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой

В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой - РИА Новости Крым, 26.04.2025

В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой

В Севастополе задержан мужчина, который разбил машину пенсионера из-за опасных маневров на дороге. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T17:14

2025-04-26T17:14

2025-04-26T17:14

ситуация на дорогах крыма

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина, который разбил машину пенсионера из-за опасных маневров на дороге. Об этом сообщили в полиции города.По данным правоохранителей, инцидент произошел в субботу на въезде в Севастополь со стороны Инкермана. 70-летний водитель фургона Volkswagen во время опережения зацепил Suzuki, решил остановиться на ближайшей остановке, чтобы урегулировать ситуацию с водителем, где и возник конфликт.Прибывшие на место сотрудники ГАИ задержали дебошира и изъяли биту. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Теперь ему может грозить до семи лет заключения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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