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Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы
Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы
Десятки экипажей участвуют в мотопробеге "Живая память" в Крыму, посвященном празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – старт двухдневной... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T12:38
2025-04-26T12:57
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Десятки экипажей участвуют в мотопробеге "Живая память" в Крыму, посвященном празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – старт двухдневной акции с участием мотоциклистов из разных регионов России сегодня дали в Симферополе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Старт акции дали в столице республики у памятника танку Т-34, где прошел торжественный митинг. С приветственным словом к участникам мотопробега и гостям обратился зампредседателя Госсовета республики Айдер Типпа, поблагодарив старшее поколение крымчан и молодежь за участие в акции."81 год прошел, как освободили советские войска от немецко-фашистских захватчиков Крым. И мы стоим на пороге 80-летия Великой Победы всего многонационального советского народа, который победил фашизм, освободил нашу родную землю… Мы видим, что сегодня участники СВО точно так же защищают нашу землю, нашу историю и наше будущее. И эта преемственность поколений очень важна", – сказал Типпа.По словам куратора акции Алены Васильевой, в мотопробеге, помимо крымчан, принимают участие мотоциклисты из разных городов страны: Москвы, Волгограда, Казани, Ростова и других – всего более 2 тысяч человек. Самое большое число – около 150 экипажей – проедет по Севастополю, отметила она.На месте старта в Симферополе возложили цветы к памятнику, организовали полевую кухню для всех желающих и совместно с ГАИ провели мероприятие "Осторожно мотоциклист!".Из крымской столицы мотоциклисты направятся в Балаклаву, где у памятника Русским воинам-участникам Балаклавского сражения также проведут торжества и возложат цветы павшим освободителям.Утром 27 апреля мотопробег будут встречать в Феодосийском округе, в поселке Приморский, у Братской могилы и Вечного огня. После чего колонна мотоциклистов отправится в Керчь, в поселок Героевское, к Стелле Эльтигенского десанта.В местах остановок мотопробега запланированы встречи с ветеранами специальной военной операции, концерты и работа полевой кухни.Организатор акции является одна из старейших миротворческих и благотворительных организаций – Международный общественный фонд "Российский Фонд Мира".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в КрымуАкции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе"Диктант Победы" в Крыму и Севастополе написали больше 30 тысяч человек
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симферополь, крым, 80 лет победы, новости крыма, общество, патриотическое воспитание
Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы

В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы

12:38 26.04.2025 (обновлено: 12:57 26.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Десятки экипажей участвуют в мотопробеге "Живая память" в Крыму, посвященном празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – старт двухдневной акции с участием мотоциклистов из разных регионов России сегодня дали в Симферополе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Старт акции дали в столице республики у памятника танку Т-34, где прошел торжественный митинг. С приветственным словом к участникам мотопробега и гостям обратился зампредседателя Госсовета республики Айдер Типпа, поблагодарив старшее поколение крымчан и молодежь за участие в акции.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
"81 год прошел, как освободили советские войска от немецко-фашистских захватчиков Крым. И мы стоим на пороге 80-летия Великой Победы всего многонационального советского народа, который победил фашизм, освободил нашу родную землю… Мы видим, что сегодня участники СВО точно так же защищают нашу землю, нашу историю и наше будущее. И эта преемственность поколений очень важна", – сказал Типпа.
По словам куратора акции Алены Васильевой, в мотопробеге, помимо крымчан, принимают участие мотоциклисты из разных городов страны: Москвы, Волгограда, Казани, Ростова и других – всего более 2 тысяч человек. Самое большое число – около 150 экипажей – проедет по Севастополю, отметила она.
"Мотопробег "Живая память" – это наш вклад в сохранение исторической правды и уважение к подвигу советского солдата. Мы проезжаем по городам Крыма, по местам боевой славы, чтобы напомнить: память о Великой Победе жива, пока мы ею дорожим. Это не просто пробег – это миссия", – сказала Васильева.
На месте старта в Симферополе возложили цветы к памятнику, организовали полевую кухню для всех желающих и совместно с ГАИ провели мероприятие "Осторожно мотоциклист!".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
Из крымской столицы мотоциклисты направятся в Балаклаву, где у памятника Русским воинам-участникам Балаклавского сражения также проведут торжества и возложат цветы павшим освободителям.
Утром 27 апреля мотопробег будут встречать в Феодосийском округе, в поселке Приморский, у Братской могилы и Вечного огня. После чего колонна мотоциклистов отправится в Керчь, в поселок Героевское, к Стелле Эльтигенского десанта.
В местах остановок мотопробега запланированы встречи с ветеранами специальной военной операции, концерты и работа полевой кухни.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
1 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
2 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
3 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
4 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
5 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
6 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
7 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
8 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
9 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
10 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
В Симферополе стартовал мотопробег Живая память к 80-летию Великой Победы
11 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 11
В Симферополе стартовал мотопробег "Живая память" к 80-летию Великой Победы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Организатор акции является одна из старейших миротворческих и благотворительных организаций – Международный общественный фонд "Российский Фонд Мира".
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