https://crimea.ria.ru/20250426/motoprobeg-zhivaya-pamyat-startoval-v-krymu-k-80-letiyu-velikoy-pobedy-1145993558.html

Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы

Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы

Десятки экипажей участвуют в мотопробеге "Живая память" в Крыму, посвященном празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – старт двухдневной... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T12:38

2025-04-26T12:38

2025-04-26T12:57

симферополь

крым

80 лет победы

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патриотическое воспитание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Десятки экипажей участвуют в мотопробеге "Живая память" в Крыму, посвященном празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – старт двухдневной акции с участием мотоциклистов из разных регионов России сегодня дали в Симферополе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Старт акции дали в столице республики у памятника танку Т-34, где прошел торжественный митинг. С приветственным словом к участникам мотопробега и гостям обратился зампредседателя Госсовета республики Айдер Типпа, поблагодарив старшее поколение крымчан и молодежь за участие в акции."81 год прошел, как освободили советские войска от немецко-фашистских захватчиков Крым. И мы стоим на пороге 80-летия Великой Победы всего многонационального советского народа, который победил фашизм, освободил нашу родную землю… Мы видим, что сегодня участники СВО точно так же защищают нашу землю, нашу историю и наше будущее. И эта преемственность поколений очень важна", – сказал Типпа.По словам куратора акции Алены Васильевой, в мотопробеге, помимо крымчан, принимают участие мотоциклисты из разных городов страны: Москвы, Волгограда, Казани, Ростова и других – всего более 2 тысяч человек. Самое большое число – около 150 экипажей – проедет по Севастополю, отметила она.На месте старта в Симферополе возложили цветы к памятнику, организовали полевую кухню для всех желающих и совместно с ГАИ провели мероприятие "Осторожно мотоциклист!".Из крымской столицы мотоциклисты направятся в Балаклаву, где у памятника Русским воинам-участникам Балаклавского сражения также проведут торжества и возложат цветы павшим освободителям.Утром 27 апреля мотопробег будут встречать в Феодосийском округе, в поселке Приморский, у Братской могилы и Вечного огня. После чего колонна мотоциклистов отправится в Керчь, в поселок Героевское, к Стелле Эльтигенского десанта.В местах остановок мотопробега запланированы встречи с ветеранами специальной военной операции, концерты и работа полевой кухни.Организатор акции является одна из старейших миротворческих и благотворительных организаций – Международный общественный фонд "Российский Фонд Мира".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в КрымуАкции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе"Диктант Победы" в Крыму и Севастополе написали больше 30 тысяч человек

https://crimea.ria.ru/20250425/kravtsov-poruchil-maksimalno-privlech-shkolnikov-k-meropriyatiyam-k-9-maya-1145963802.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, 80 лет победы, новости крыма, общество, патриотическое воспитание