https://crimea.ria.ru/20250426/v-sevastopole-dali-start-vserossiyskoy-aktsii-vakhta-pamyati-1146001329.html

В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"

В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти" - РИА Новости Крым, 26.04.2025

В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"

В Севастополе начались мероприятия в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти", торжественная церемония открытия прошла на территории Музейного комплекса "35-я... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T16:50

2025-04-26T16:50

2025-04-26T16:51

севастополь

михаил развожаев

вахта памяти

история

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великая отечественная война

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начались мероприятия в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти", торжественная церемония открытия прошла на территории Музейного комплекса "35-я береговая батарея". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Для участия в мероприятиях в город прибыли поисковые отряды из Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского края, Волгограда, Москвы, Кирова и Архангельска.По словам Развожаева, полевые поисковые и разведывательные выходы в места боев в Балаклаве пройдут с 26 апреля по 7 мая. По окончании экспедиции участники поисковых движений проведут торжественное захоронение погибших защитников Севастополя.Экспедиции организуют общероссийская организация "Поисковое движение России" Музейный историко-мемориальный комплекс "35-я береговая батарея" и Поисковое объединение ДОСААФ России "Крым – Севастополь – поиск" при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи и правительства города федерального значения.В дни проведения акции в Севастополе поисковики также посетят выставки и экскурсии в музеях.26 апреля в Симферополе дали старт мотопробегу "Живая память" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в КрымуО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, вахта памяти, история, 80 лет победы, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости севастополя