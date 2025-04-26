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В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти" - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти" - РИА Новости Крым, 26.04.2025
В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
В Севастополе начались мероприятия в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти", торжественная церемония открытия прошла на территории Музейного комплекса "35-я... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T16:50
2025-04-26T16:51
севастополь
михаил развожаев
вахта памяти
история
80 лет победы
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начались мероприятия в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти", торжественная церемония открытия прошла на территории Музейного комплекса "35-я береговая батарея". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Для участия в мероприятиях в город прибыли поисковые отряды из Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского края, Волгограда, Москвы, Кирова и Архангельска.По словам Развожаева, полевые поисковые и разведывательные выходы в места боев в Балаклаве пройдут с 26 апреля по 7 мая. По окончании экспедиции участники поисковых движений проведут торжественное захоронение погибших защитников Севастополя.Экспедиции организуют общероссийская организация "Поисковое движение России" Музейный историко-мемориальный комплекс "35-я береговая батарея" и Поисковое объединение ДОСААФ России "Крым – Севастополь – поиск" при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи и правительства города федерального значения.В дни проведения акции в Севастополе поисковики также посетят выставки и экскурсии в музеях.26 апреля в Симферополе дали старт мотопробегу "Живая память" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в КрымуО героях былых времен: главные памятники Великой Отечественной в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, вахта памяти, история, 80 лет победы, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости севастополя
В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"

В Севастополе на территории 35-й береговой батареи стартовала Всероссийская "Вахта Памяти"

16:50 26.04.2025 (обновлено: 16:51 26.04.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
В Севастополе дали старт Всероссийской акции Вахта Памяти
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начались мероприятия в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти", торжественная церемония открытия прошла на территории Музейного комплекса "35-я береговая батарея". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Для участия в мероприятиях в город прибыли поисковые отряды из Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского края, Волгограда, Москвы, Кирова и Архангельска.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
В Севастополе дали старт Всероссийской акции Вахта Памяти
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
По словам Развожаева, полевые поисковые и разведывательные выходы в места боев в Балаклаве пройдут с 26 апреля по 7 мая. По окончании экспедиции участники поисковых движений проведут торжественное захоронение погибших защитников Севастополя.
"Важно не только с почестями перезахоронить защитников, но и узнать их истории. Иногда даже удается найти семьи бойцов, которые спустя долгие годы обретают дедов и прадедов, пропавших во время Великой Отечественной войны", – отметил губернатор.
Экспедиции организуют общероссийская организация "Поисковое движение России" Музейный историко-мемориальный комплекс "35-я береговая батарея" и Поисковое объединение ДОСААФ России "Крым – Севастополь – поиск" при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи и правительства города федерального значения.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
В Севастополе дали старт Всероссийской акции Вахта Памяти
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
В дни проведения акции в Севастополе поисковики также посетят выставки и экскурсии в музеях.
26 апреля в Симферополе дали старт мотопробегу "Живая память" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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СевастопольМихаил РазвожаевВахта памятиИстория80 лет ПобедыКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаНовости Севастополя
 
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