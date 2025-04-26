https://crimea.ria.ru/20250426/delegatsiya-iz-rossii-pribyla-v-vatikan-na-pokhorony-papy-rimskogo-frantsiska-1145994827.html

Делегация из России прибыла в Ватикан на похороны папы римского Франциска

Делегация из России прибыла в Ватикан на похороны папы римского Франциска - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Делегация из России прибыла в Ватикан на похороны папы римского Франциска

Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходит на площади Святого Петра в Ватикане, в ней принимают участие порядка 200 тысяч человек, включая РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T13:09

2025-04-26T13:09

2025-04-26T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходит на площади Святого Петра в Ватикане, в ней принимают участие порядка 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России. Об этом сообщает РИА Новости.Обряд закрытия гроба Папы Франциска состоялся в Соборе Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.Отмечается, что еще до начала заупокойной службы на площади собрались 140 тысяч человек. Позже это число выросло до 200 тысяч.Площадь Святого Петра, где проходит церемония прощания, разделена на зоны, в каждой из которых располагаются кардиналы и архиепископы, приглашенные участники из числа духовенства и делегации политиков разных стран.В числе гостей на церемонии присутствуют президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию из России возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова.Украинскую группу возглавил Владимир Зеленский. В нарушение норм этикета, глава киевского режима прибыл на похороны понтифика не в костюме, а в черной камуфляжной одежде.Итальянское информационное агентство ANSA сообщает, что Трамп провел краткую встречу с Владимиром Зеленским, прибывшим на похороны Франциска.Отмечается также, что во время церемонии американский лидер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обменялись рукопожатием.Ранее местные СМИ сообщали, что ЕК пытались организовать встречу с Трампом, которого в Рим пригласила премьер Италии Джорджа Мелони. Нынешняя поездка американского лидера в Рим на похороны понтифика, оказалась внеурочной, сообщает агенство.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, папа римский франциск, в мире, новости, утраты, религия