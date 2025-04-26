https://crimea.ria.ru/20250426/kurskaya-operatsiya-priblizhaet-razgrom-neonatsistskogo-rezhima--putin-1145995647.html

Курская операция приближает разгром неонацистского режима – Путин

Курская операция приближает разгром неонацистского режима – Путин - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Курская операция приближает разгром неонацистского режима – Путин

Президент России поздравил и поблагодарил весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в уничтожении формирований ВСУ в Курском... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T14:10

2025-04-26T14:10

2025-04-26T15:07

владимир путин (политик)

россия

ситуация в курской области после нападения всу

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неонацизм

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Президент России поздравил и поблагодарил весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в уничтожении формирований ВСУ в Курском приграничье, подчеркнув, что эта победа приближает разгром неонацистского режима.Авантюра киевского режима полностью провалилась, сказал президент."Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области... Всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России", – сказал Путин.Он отметил, что понесенные противником огромные потери ВСУ, включая наиболее боеспособных и подготовленных подразделений, штурмовиков и спецназ, в том числе оснащенных западными образцами техники, "безусловно отразятся на всей линии боевого соприкосновения".Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона.Всего с начала украинского вторжения под контроль России вернули более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.В своем докладе президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.По словам Герасимова, общие ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, новости сво, неонацизм, министерство обороны рф