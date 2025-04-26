https://crimea.ria.ru/20250426/putin-gotov-k-peregovoram-s-ukrainoy-bez-predvaritelnykh-usloviy--peskov-1146000505.html

Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – Кремль

Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – Кремль - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – Кремль

Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом президент Владимир Путин сказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T16:34

2025-04-26T16:34

2025-04-26T16:42

владимир путин (политик)

дмитрий песков

россия

переговоры

стивен уиткофф

сша

политика

внешняя политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Россия готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом президент Владимир Путин сказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу на встрече, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прошли 25 апреля в Кремле. По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. По его словам, встреча позволила России и Америке сблизить позиции не только по украинскому вопросу, но и по ряду других международных тем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Уиткофф на переговорах по УкраинеПутин принимает Уиткоффа в КремлеКурская операция приближает разгром неонацистского режима – Путин

россия

сша

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дмитрий песков, россия, переговоры, стивен уиткофф, сша, политика, внешняя политика, новости