https://crimea.ria.ru/20250426/operatsiya-po-osvobozhdeniyu-kurskoy-oblasti-zavershena-1145995077.html
Операция по освобождению Курской области завершена
Операция по освобождению Курской области завершена - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Операция по освобождению Курской области завершена
Операция по освобождению Курской области от украинских военных полностью завершена. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба РФ... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T13:29
2025-04-26T13:29
2025-04-26T13:34
валерий герасимов
владимир путин (политик)
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Операция по освобождению Курской области от украинских военных полностью завершена. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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валерий герасимов, владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, курская область
Материал дополняется
Операция по освобождению Курской области завершена
Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена – Песков
13:29 26.04.2025 (обновлено: 13:34 26.04.2025)