https://crimea.ria.ru/20250426/operatsiya-po-osvobozhdeniyu-kurskoy-oblasti-zavershena-1145995077.html

Операция по освобождению Курской области завершена

Операция по освобождению Курской области завершена - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Операция по освобождению Курской области завершена

Операция по освобождению Курской области от украинских военных полностью завершена. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба РФ... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T13:29

2025-04-26T13:29

2025-04-26T13:34

валерий герасимов

владимир путин (политик)

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Операция по освобождению Курской области от украинских военных полностью завершена. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

курская область

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2025

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валерий герасимов, владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, курская область