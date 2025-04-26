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Операция по освобождению Курской области завершена - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Операция по освобождению Курской области завершена
Операция по освобождению Курской области завершена - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Операция по освобождению Курской области завершена
Операция по освобождению Курской области от украинских военных полностью завершена. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба РФ... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T13:29
2025-04-26T13:34
валерий герасимов
владимир путин (политик)
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Операция по освобождению Курской области от украинских военных полностью завершена. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
курская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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валерий герасимов, владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, курская область
Материал дополняется
Операция по освобождению Курской области завершена

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена – Песков

13:29 26.04.2025 (обновлено: 13:34 26.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ в Курской области
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Операция по освобождению Курской области от украинских военных полностью завершена. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
"Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", — заявил он.
 
Валерий ГерасимовВладимир Путин (политик)Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская область
 
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