810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – Герасимов
При освобождении от ВСУ Курской области отличалась 810-я бригада ЧФ - Герасимов
14:26 26.04.2025 (обновлено: 15:08 26.04.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. При освобождении от ВСУ последнего населенного пункта в Курской области среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота. Об этом доложил президенту России, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
По его словам, последним населенным пунктом, который подразделения российских войск освободили от ВСУ, стало приграничное село Горналь.
"При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72 дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка", – сообщил Герасимов.
В марте президент России Владимир Путин заявил, что морпехи 810-й бригады Черноморского флота в сложных условиях ежедневно продвигаются вперед в Курской области, освобождая русскую землю.
Украинские боевики вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено. В начале марта 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление. За несколько дней от украинских боевиков были освобождены около 1100 квадратных километров территории российского региона.
Всего с начала украинского вторжения под контроль России вернули более 60 населенных пунктов, из них свыше половины, включая Суджу, за последние два месяца.
В своем докладе президенту России, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что последним населенным пунктом, который был окончательно очищен от украинских боевиков, было село Горналь.
В числе особо отличившихся в боях за освобождение российской земли он отметил несколько российских подразделений, в том числе 810-ю гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты ЧФ.
Он также отметил мужество военных КНДР, воевавших с российскими военными плечом к плечу при освобождении Курского приграничья.
По словам Герасимова, общие ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и раненными.
Российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад главы Генштаба, заявил, что полное освобождение Курской приграничья от боевиков ВСУ, включая самые подготовленные и оснащенные подразделения, приближает победу над неонацистским киевским режимом.
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