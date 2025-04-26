Рейтинг@Mail.ru
Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250426/sgorevshiy-khramovyy-kompleks-novyy-ierusalim-vosstanovyat-1145999161.html
Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят
Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят
Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Сухарево Белгородской области будет восстановлен и расширен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T15:42
2025-04-26T15:42
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1145998782_15:0:835:461_1920x0_80_0_0_d9f2988f56ad4c8d9f7a3fd61153b604.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Сухарево Белгородской области будет восстановлен и расширен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Вечером 24 апреля ВСУ нанесли целенаправленные удары по святыне. Вражеские беспилотники не давали тушить пламя, в результате чего храмовый комплекс выгорел практически полностью. После пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня.Гладков отметил, что до 9 мая будет создан попечительский совет и разработан мастер-план по восстановлению святыни. В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление.Новый Иерусалим в Белгородской области был репродукцией библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1145998782_117:0:732:461_1920x0_80_0_0_6235b80b93cfecc36c291045876a5aff.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу
Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят

В Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храм "Новый Иерусалим"

15:42 26.04.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
В Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс Новый Иерусалим
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Сухарево Белгородской области будет восстановлен и расширен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Вечером 24 апреля ВСУ нанесли целенаправленные удары по святыне. Вражеские беспилотники не давали тушить пламя, в результате чего храмовый комплекс выгорел практически полностью. После пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
В Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс Новый Иерусалим
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
Гладков отметил, что до 9 мая будет создан попечительский совет и разработан мастер-план по восстановлению святыни.
"С благословения главы Белгородской митрополии Владыки Иоанна мы будем восстанавливать "Новый Иерусалим". И начнем не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов. Исходя из задумки схииеромонаха Феодора и благословения Владыки", - написал Гладков в Telegram.
В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
В Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс Новый Иерусалим
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
Новый Иерусалим в Белгородской области был репродукцией библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14В Севастополе дебошир разбил машину пенсионера битой
16:50В Севастополе дали старт Всероссийской акции "Вахта Памяти"
16:34Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий – Кремль
16:31В Алуште простились с защитником Курска Александром Волковым
16:18Серия землетрясений произошла в Ялте
16:08Папу римского Франциска похоронили
16:01Новости СВО: Украина потеряла еще 1205 боевиков
15:42Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят
15:26Работают альпинисты: в Севастополе очистили памятник затопленным кораблям
15:09Зураба Церетели похоронили в Тбилиси
14:52В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов
14:48В Евпатории семья с ребенком-инвалидом 29 лет не может получить жилье
14:30В Сумской области Украины освобождено четыре населенных пункта
14:26810-я бригада ЧФ отличилась при освобождении Курской области – Герасимов
14:14Герасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую область
14:11Герасимов назвал потери ВСУ в Курской области
14:10Курская операция приближает разгром неонацистского режима – Путин
13:29Операция по освобождению Курской области завершена
13:09Делегация из России прибыла в Ватикан на похороны папы римского Франциска
12:38Мотопробег "Живая память" стартовал в Крыму к 80-летию Великой Победы
Лента новостейМолния