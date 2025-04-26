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Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят

Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят

Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Сухарево Белгородской области будет восстановлен и расширен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T15:42

2025-04-26T15:42

2025-04-26T15:42

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Сухарево Белгородской области будет восстановлен и расширен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Вечером 24 апреля ВСУ нанесли целенаправленные удары по святыне. Вражеские беспилотники не давали тушить пламя, в результате чего храмовый комплекс выгорел практически полностью. После пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня.Гладков отметил, что до 9 мая будет создан попечительский совет и разработан мастер-план по восстановлению святыни. В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление.Новый Иерусалим в Белгородской области был репродукцией библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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