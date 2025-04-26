Сгоревший храмовый комплекс "Новый Иерусалим" восстановят
В Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храм "Новый Иерусалим"
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Сухарево Белгородской области будет восстановлен и расширен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Вечером 24 апреля ВСУ нанесли целенаправленные удары по святыне. Вражеские беспилотники не давали тушить пламя, в результате чего храмовый комплекс выгорел практически полностью. После пожара уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Божией Матери "Скорбящая" и обретения креста Господня.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
Гладков отметил, что до 9 мая будет создан попечительский совет и разработан мастер-план по восстановлению святыни.
"С благословения главы Белгородской митрополии Владыки Иоанна мы будем восстанавливать "Новый Иерусалим". И начнем не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов. Исходя из задумки схииеромонаха Феодора и благословения Владыки", - написал Гладков в Telegram.
В официальной группе храмового комплекса в соцсети "ВКонтакте" объявлен сбор средств на восстановление.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородской области восстановят сгоревший от атак ВСУ храмовый комплекс "Новый Иерусалим"
Новый Иерусалим в Белгородской области был репродукцией библейского Иерусалима. Храмовый комплекс находился на Михеевской горе в селе Сухарево, в 30 километрах от города Валуйки. Он был полностью построен из дерева и включал в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.
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