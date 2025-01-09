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В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз
В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз
714 обращений по поводу получения травм поступило в службу скорой медицинской помощи в Крыму за период новогодних и рождественских праздников. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T21:13
2025-01-09T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 714 обращений по поводу получения травм поступило в службу скорой медицинской помощи в Крыму за период новогодних и рождественских праздников. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава республики.За аналогичный период прошлого года количество обращений в связи с травмами составило 688, по поводу ДТП – 68, уточнили в пресс-службе.Всего за период праздников в службу скорой медицинской помощи Крыма поступило 14 358 вызовов, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 17 674 вызовов.Чаще всего люди вызывали "скорую" по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, получения травм и в связи с ДТП, добавили в ведомстве.Ранее и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Александр Мидикари сообщил, что служба скорой помощи в Крыму в дни новогодних праздников работала в усиленном режиме.По информации главы республики Сергея Аксенова, укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожарах в СевастополеПять человек погибли в ДТП в Крыму с начала года
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медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, крым, новости крыма, минздрав крыма, здоровье
В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз

В Крыму на праздники в службу скорой медпомощи поступило более 14 тысяч вызовов

21:13 09.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 714 обращений по поводу получения травм поступило в службу скорой медицинской помощи в Крыму за период новогодних и рождественских праздников. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"По информации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, за период праздничных выходных дней с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в службу скорой медицинской помощи региона поступило 714 обращений по поводу получения травм, а также 80 обращений по поводу ДТП", – говорится в сообщении.

За аналогичный период прошлого года количество обращений в связи с травмами составило 688, по поводу ДТП – 68, уточнили в пресс-службе.
Всего за период праздников в службу скорой медицинской помощи Крыма поступило 14 358 вызовов, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 17 674 вызовов.
Чаще всего люди вызывали "скорую" по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, получения травм и в связи с ДТП, добавили в ведомстве.
Ранее и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Александр Мидикари сообщил, что служба скорой помощи в Крыму в дни новогодних праздников работала в усиленном режиме.
По информации главы республики Сергея Аксенова, укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМедицинаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСкорая помощьКрымНовости КрымаМинздрав КрымаЗдоровье
 
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