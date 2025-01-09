В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз
В Крыму на праздники в службу скорой медпомощи поступило более 14 тысяч вызовов
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 714 обращений по поводу получения травм поступило в службу скорой медицинской помощи в Крыму за период новогодних и рождественских праздников. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
"По информации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, за период праздничных выходных дней с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в службу скорой медицинской помощи региона поступило 714 обращений по поводу получения травм, а также 80 обращений по поводу ДТП", – говорится в сообщении.
За аналогичный период прошлого года количество обращений в связи с травмами составило 688, по поводу ДТП – 68, уточнили в пресс-службе.
Всего за период праздников в службу скорой медицинской помощи Крыма поступило 14 358 вызовов, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 17 674 вызовов.
Чаще всего люди вызывали "скорую" по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, получения травм и в связи с ДТП, добавили в ведомстве.
Ранее и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Александр Мидикари сообщил, что служба скорой помощи в Крыму в дни новогодних праздников работала в усиленном режиме.
По информации главы республики Сергея Аксенова, укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: