https://crimea.ria.ru/20250109/v-krymu-skoraya-v-prazdniki-vyezzhala-na-travmy-bolshe-700-raz-1143199309.html

В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз

В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз - РИА Новости Крым, 09.01.2025

В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз

714 обращений по поводу получения травм поступило в службу скорой медицинской помощи в Крыму за период новогодних и рождественских праздников. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T21:13

2025-01-09T21:13

2025-01-09T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 714 обращений по поводу получения травм поступило в службу скорой медицинской помощи в Крыму за период новогодних и рождественских праздников. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Минздрава республики.За аналогичный период прошлого года количество обращений в связи с травмами составило 688, по поводу ДТП – 68, уточнили в пресс-службе.Всего за период праздников в службу скорой медицинской помощи Крыма поступило 14 358 вызовов, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 17 674 вызовов.Чаще всего люди вызывали "скорую" по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, получения травм и в связи с ДТП, добавили в ведомстве.Ранее и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Александр Мидикари сообщил, что служба скорой помощи в Крыму в дни новогодних праздников работала в усиленном режиме.По информации главы республики Сергея Аксенова, укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожарах в СевастополеПять человек погибли в ДТП в Крыму с начала года

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, крым, новости крыма, минздрав крыма, здоровье