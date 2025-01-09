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Два человека погибли на пожарах в Севастополе

Два человека погибли на пожарах в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Два человека погибли на пожарах в Севастополе

Два человека погибли и 11 спасены на пожарах, которые произошли в Севастополе в течение праздничной недели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T12:21

2025-01-09T12:21

2025-01-09T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 11 спасены на пожарах, которые произошли в Севастополе в течение праздничной недели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.Отмечается, что в новогодние и рождественские праздники в регионе произошло 20 пожаров.Кроме того, в течение минувшей недели из огня спасли 11 человек.В праздники севастопольские спасатели совершили 137 боевых выездов. В том числе дважды выезжали на спасение туристов в горах, четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП, в которых в общей сложности восемь человек пострадали, одного удалось спасти.Кроме того, в указанный период пиротехники обнаружили и обезвредили четыре взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, уточнили в пресс-службе.Накануне пожар произошел в двухэтажном доме в Джанкое. Огонь потушили на площади 80 квадратных метров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем загорелась баня с людьмиВ Джанкое произошел пожар в двухэтажном домеГодовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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