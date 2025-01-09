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Два человека погибли на пожарах в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Два человека погибли на пожарах в Севастополе
Два человека погибли на пожарах в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Два человека погибли на пожарах в Севастополе
Два человека погибли и 11 спасены на пожарах, которые произошли в Севастополе в течение праздничной недели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 11 спасены на пожарах, которые произошли в Севастополе в течение праздничной недели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.Отмечается, что в новогодние и рождественские праздники в регионе произошло 20 пожаров.Кроме того, в течение минувшей недели из огня спасли 11 человек.В праздники севастопольские спасатели совершили 137 боевых выездов. В том числе дважды выезжали на спасение туристов в горах, четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП, в которых в общей сложности восемь человек пострадали, одного удалось спасти.Кроме того, в указанный период пиротехники обнаружили и обезвредили четыре взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, уточнили в пресс-службе.Накануне пожар произошел в двухэтажном доме в Джанкое. Огонь потушили на площади 80 квадратных метров. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем загорелась баня с людьмиВ Джанкое произошел пожар в двухэтажном домеГодовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве
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Два человека погибли на пожарах в Севастополе

В Севастополе в праздничные дни на пожарах погибли два человека и 11 спасены

12:21 09.01.2025
 
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 11 спасены на пожарах, которые произошли в Севастополе в течение праздничной недели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Отмечается, что в новогодние и рождественские праздники в регионе произошло 20 пожаров.
"Из них 11 случились в жилье. К сожалению, погибли два человека. 5 января пожар в квартире по улице Героев Бреста повлек смерть мужчины 1976 года рождения, а в ночь на 8 января при тушении строительного вагончика в селе Тыловое обнаружен погибший мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение минувшей недели из огня спасли 11 человек.
В праздники севастопольские спасатели совершили 137 боевых выездов. В том числе дважды выезжали на спасение туристов в горах, четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП, в которых в общей сложности восемь человек пострадали, одного удалось спасти.
Кроме того, в указанный период пиротехники обнаружили и обезвредили четыре взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, уточнили в пресс-службе.
Накануне пожар произошел в двухэтажном доме в Джанкое. Огонь потушили на площади 80 квадратных метров.
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