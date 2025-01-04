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Под Симферополем загорелась баня с людьми - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Под Симферополем загорелась баня с людьми
Под Симферополем загорелась баня с людьми - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Под Симферополем загорелась баня с людьми
В селе Пионерское Симферопольского района Крыма вспыхнул пожар в бане на территории частного домовладения. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС Росси. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T22:01
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крым
симферопольский район
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В селе Пионерское Симферопольского района Крыма вспыхнул пожар в бане на территории частного домовладения. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС Росси.Отмечается, что после возгорания из бани самостоятельно вышли три человека.Утром 4 января в Нижнегорском районе Крыма вспыхнул пожар в жилом доме. Возгорание одноэтажного частного дома ликвидировано на площади 50 квадратных метров.Накануне сообщалось, что в первые два дня нового года в Крыму произошло девять пожаров. Среди основных причин возгораний - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Под Симферополем загорелась баня с людьми

В Симферопольском районе Крыма сгорела баня в частном доме

22:01 04.01.2025 (обновлено: 22:03 04.01.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферопольском районе Крыма сгорела баня в частном доме
В Симферопольском районе Крыма сгорела баня в частном доме
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В селе Пионерское Симферопольского района Крыма вспыхнул пожар в бане на территории частного домовладения. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС Росси.
Отмечается, что после возгорания из бани самостоятельно вышли три человека.
"Возгорание ликвидировали на площади 45 квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли три человека. Угрозы распространения огня на жилой дом не допущено", - сказано в сообщении спасателей.
Утром 4 января в Нижнегорском районе Крыма вспыхнул пожар в жилом доме. Возгорание одноэтажного частного дома ликвидировано на площади 50 квадратных метров.
Накануне сообщалось, что в первые два дня нового года в Крыму произошло девять пожаров. Среди основных причин возгораний - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольский районПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
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