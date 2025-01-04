https://crimea.ria.ru/20250104/pod-simferopolem-zagorelas-banya-s-lyudmi-1143099304.html

Под Симферополем загорелась баня с людьми

Под Симферополем загорелась баня с людьми - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Под Симферополем загорелась баня с людьми

В селе Пионерское Симферопольского района Крыма вспыхнул пожар в бане на территории частного домовладения. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС Росси. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T22:01

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крым

симферопольский район

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В селе Пионерское Симферопольского района Крыма вспыхнул пожар в бане на территории частного домовладения. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС Росси.Отмечается, что после возгорания из бани самостоятельно вышли три человека.Утром 4 января в Нижнегорском районе Крыма вспыхнул пожар в жилом доме. Возгорание одноэтажного частного дома ликвидировано на площади 50 квадратных метров.Накануне сообщалось, что в первые два дня нового года в Крыму произошло девять пожаров. Среди основных причин возгораний - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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