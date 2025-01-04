https://crimea.ria.ru/20250104/pod-simferopolem-zagorelas-banya-s-lyudmi-1143099304.html
Под Симферополем загорелась баня с людьми
Под Симферополем загорелась баня с людьми - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Под Симферополем загорелась баня с людьми
В селе Пионерское Симферопольского района Крыма вспыхнул пожар в бане на территории частного домовладения. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС Росси. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T22:01
2025-01-04T22:01
2025-01-04T22:03
крым
симферопольский район
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143099177_0:149:498:429_1920x0_80_0_0_e805958f5b5f757c5e5175a4517dfae7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В селе Пионерское Симферопольского района Крыма вспыхнул пожар в бане на территории частного домовладения. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС Росси.Отмечается, что после возгорания из бани самостоятельно вышли три человека.Утром 4 января в Нижнегорском районе Крыма вспыхнул пожар в жилом доме. Возгорание одноэтажного частного дома ликвидировано на площади 50 квадратных метров.Накануне сообщалось, что в первые два дня нового года в Крыму произошло девять пожаров. Среди основных причин возгораний - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143099177_0:145:498:519_1920x0_80_0_0_b796ff3259f12031b74b2d0fc3fc1d1b.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Под Симферополем загорелась баня с людьми
В Симферопольском районе Крыма сгорела баня в частном доме
22:01 04.01.2025 (обновлено: 22:03 04.01.2025)