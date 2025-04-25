https://crimea.ria.ru/20250425/novyy-kampus-i-marina-chernyshenko-i-razvozhaev-obsudili-razvitie-regiona-1145977403.html
Новый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие региона
Новый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие региона - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Новый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие региона
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом губернатор сообщил в... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T19:28
2025-04-25T19:28
2025-04-25T19:20
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
дмитрий чернышенко
нацпроекты в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.РИА Новости Крым сделали подборку основных тезисов встречи:На базе СевГУ создадут международный кампусСевастопольский госуниверситет готовит заявку на участие в третьем этапе отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня. Инициативу создать кампус поддержал президент Владимир Путин. Проект рассчитан на десять лет – с 2025 по 2035 годы.Цели, поставленные президентомСевастополь в рамках проекта "Профессионалитет" победил в конкурсном отборе на создание первого в городе кластера СПО в строительной сфере. СевГУ в этом году вошел в программу "Приоритет-2030".Инфраструктура и молодежная политикаЗа последние годы в школах и детских садах Севастополя создано более 6,5 тысяч новых мест. По президентской программе ремонтируются школы, а с этого года и детские сады.Благодаря победам в конкурсе "Регион добрых дел" в добровольческую деятельность в Севастополе вовлечено более 30 тысяч юношей и девушек. Более 2,5 тысяч добровольцев помогают участникам спецоперации и их семьям.Туризм и спортСевастополь участвует в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства". Выделенные средства идут, в том числе, на развитие отраслевой инфраструктуры. По поручению президента России в проект "Пять морей и озеро Байкал" включен проект по созданию круглогодичного морского курорта в Балаклаве, где сейчас идет строительство яхтенной марины.В Севастополе развиваются не только традиционные, но и инновационные спортивные дисциплины: фиджитал, компьютерный спорт и спортивное программирование. Инфраструктуру для них удалось создать благодаря федеральным проектам "Спорт – норма жизни" и "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 годаКравцов в Севастополе призвал усилить целевое обучение педагогов Дети и молодежь стали главным приоритетом России – Кириенко
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, дмитрий чернышенко, нацпроекты в севастополе, крым
Новый кампус и марина: Чернышенко и Развожаев обсудили развитие региона
Чернышенко и Развожаев обсудили цели по развитию Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.
"На рабочей встрече с обсудили вопросы образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта", – написал губернатор.
РИА Новости Крым
сделали подборку основных тезисов встречи:
На базе СевГУ создадут международный кампус
Севастопольский госуниверситет готовит заявку на участие в третьем этапе отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня. Инициативу создать кампус поддержал президент Владимир Путин. Проект рассчитан на десять лет – с 2025 по 2035 годы.
Цели, поставленные президентом
Севастополь в рамках проекта "Профессионалитет" победил в конкурсном отборе на создание первого в городе кластера СПО в строительной сфере. СевГУ в этом году вошел в программу "Приоритет-2030".
"Скоро стартует новая приемная кампания, обязательно возьму ее проведение на личный контроль", – подчеркнул Развожаев.
Инфраструктура и молодежная политика
За последние годы в школах и детских садах Севастополя создано более 6,5 тысяч новых мест. По президентской программе ремонтируются школы, а с этого года и детские сады.
Благодаря победам в конкурсе "Регион добрых дел" в добровольческую деятельность в Севастополе вовлечено более 30 тысяч юношей и девушек. Более 2,5 тысяч добровольцев помогают участникам спецоперации и их семьям.
Туризм и спорт
Севастополь участвует в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства". Выделенные средства идут, в том числе, на развитие отраслевой инфраструктуры. По поручению президента России в проект "Пять морей и озеро Байкал" включен проект по созданию круглогодичного морского курорта в Балаклаве, где сейчас идет строительство яхтенной марины.
В Севастополе развиваются не только традиционные, но и инновационные спортивные дисциплины: фиджитал, компьютерный спорт и спортивное программирование. Инфраструктуру для них удалось создать благодаря федеральным проектам "Спорт – норма жизни" и "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".
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