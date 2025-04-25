https://crimea.ria.ru/20250425/podgotovka-k-100-letiyu-arteka-v-krymu-proshlo-zasedanie-orgkomiteta-1145985364.html

Подготовка к 100-летию "Артека": в Крыму прошло заседание оргкомитета

Подготовка к 100-летию "Артека": в Крыму прошло заседание оргкомитета - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Подготовка к 100-летию "Артека": в Крыму прошло заседание оргкомитета

В Международном детском центре "Артек" состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T21:44

2025-04-25T21:44

2025-04-25T21:50

100-летие "артека"

мдц "артек"

новости крыма

крым

детский отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145985498_115:196:1280:851_1920x0_80_0_0_f03b9b1a38d5d7d5e9b45342ef81288b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.В работе комитета приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Как сообщили в оргкомитете, в Крыму уже утвержден и реализуется комплексный план мероприятий, приуроченных к юбилею международного детского центра. Ведется широкое информационное сопровождение событий, связанных с подготовкой к празднованию."Артек" – это не просто лагерь, это всемирно признанный символ детства, добра и мечты, подчеркивает Аксенов. Центр продолжает развиваться как современный образовательный и культурный комплекс, предоставляющий детям уникальные возможности для отдыха, обучения и самореализации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250414/vragi-gosudarstva-estonskogo-detey-iz-narvy-zakleymili-iz-za-arteka-1145663085.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

100-летие "артека", мдц "артек", новости крыма, крым, детский отдых