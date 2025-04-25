Подготовка к 100-летию "Артека": в Крыму прошло заседание оргкомитета
В Крыму прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия "Артека"
21:44 25.04.2025 (обновлено: 21:50 25.04.2025)
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.
В работе комитета приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Перед началом заседания ознакомились с ходом строительства автодороги в обход МДЦ "Артек" и общежития "Вожатый 2" для педагогического состава. Также осмотрели один из возводимых корпусов детского лагеря "Солнечный", – рассказал глава республики.
© ТГ-канал Сергея АксеноваЗаседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия "Артека"
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Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваЗаседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия "Артека"
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Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваПодготовка к празднованию 100-летия "Артека"
3 из 5
Подготовка к празднованию 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваПодготовка к празднованию 100-летия "Артека"
4 из 5
Подготовка к празднованию 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваПодготовка к празднованию 100-летия "Артека"
5 из 5
Подготовка к празднованию 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
1 из 5
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
2 из 5
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
3 из 5
Подготовка к празднованию 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
4 из 5
Подготовка к празднованию 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
5 из 5
Подготовка к празднованию 100-летия "Артека"
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Как сообщили в оргкомитете, в Крыму уже утвержден и реализуется комплексный план мероприятий, приуроченных к юбилею международного детского центра. Ведется широкое информационное сопровождение событий, связанных с подготовкой к празднованию.
"Артек" – это не просто лагерь, это всемирно признанный символ детства, добра и мечты, подчеркивает Аксенов. Центр продолжает развиваться как современный образовательный и культурный комплекс, предоставляющий детям уникальные возможности для отдыха, обучения и самореализации.
"Мы обязательно отпразднуем юбилей центра на самом высоком уровне. Для этого прилагаются все необходимые усилия. Соответствующая работа ведется по всем направлениям", – подытожил Аксенов.
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