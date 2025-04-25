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Из Питера в Крым начал курсировать сезонный поезд
Из Питера в Крым начал курсировать сезонный поезд - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Из Питера в Крым начал курсировать сезонный поезд
Сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать в пятницу, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T20:48
2025-04-25T20:48
2025-04-25T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать в пятницу, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения, сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"В конце мая в состав поезда включат вагоны беспересадочного сообщения до Пскова и Великого Новгорода. В первый рейс из Евпатории вагоны отправятся 27 мая, из Пскова – 31 мая, уточняется в сообщении.Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезда остановятся на станциях Керчь Южная Новый парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки.Из Петербурга состав будет выезжать в 19:26 с прибытием в Евпаторию через день в 13:30, из Евпатории – в 17:55 с прибытием в Петербург через день в 12:57.В майские праздники в Крым будут курсировать 14 поездов дальнего следования, сообщали ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 причин приехать в Крым на майские праздникиСколько поездов летом поедут в КрымПоезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию
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Из Питера в Крым начал курсировать сезонный поезд
Сезонный поезд в Крым Санкт-Петербург – Евпатория отправился в первый рейс
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать в пятницу, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения, сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
"Сезонный поезд №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория сегодня отправляется в свой первый рейс в Крым. Поезд будет ходить каждый день, отправлением из Петербурга с 25 апреля до 26 сентября, из Евпатории с 27 апреля до 28 сентября", – проинформировали в компании.
В конце мая в состав поезда включат вагоны беспересадочного сообщения до Пскова и Великого Новгорода. В первый рейс из Евпатории вагоны отправятся 27 мая, из Пскова – 31 мая, уточняется в сообщении.
Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезда остановятся на станциях Керчь Южная Новый парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки.
Из Петербурга состав будет выезжать в 19:26 с прибытием в Евпаторию через день в 13:30, из Евпатории – в 17:55 с прибытием в Петербург через день в 12:57.
"В состав поезда включены плацкартные вагоны классов 3Л и 3У и купейные вагоны классов 2Л, 2К и 2Э. Вагон-ресторан будет включен в состав поезда с 30 мая для рейсов из Петербурга и с 1 июня для рейсов из Евпатории", – уточнили в компании.
В майские праздники в Крым будут курсировать 14 поездов дальнего следования
, сообщали ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс".
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