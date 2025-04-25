https://crimea.ria.ru/20250425/iz-pitera-v-krym-nachal-kursirovat-sezonnyy-poezd-1145980939.html

Из Питера в Крым начал курсировать сезонный поезд

Из Питера в Крым начал курсировать сезонный поезд - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Из Питера в Крым начал курсировать сезонный поезд

Сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать в пятницу, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T20:48

2025-04-25T20:48

2025-04-25T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать в пятницу, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения, сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"В конце мая в состав поезда включат вагоны беспересадочного сообщения до Пскова и Великого Новгорода. В первый рейс из Евпатории вагоны отправятся 27 мая, из Пскова – 31 мая, уточняется в сообщении.Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезда остановятся на станциях Керчь Южная Новый парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки.Из Петербурга состав будет выезжать в 19:26 с прибытием в Евпаторию через день в 13:30, из Евпатории – в 17:55 с прибытием в Петербург через день в 12:57.В майские праздники в Крым будут курсировать 14 поездов дальнего следования, сообщали ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 причин приехать в Крым на майские праздникиСколько поездов летом поедут в КрымПоезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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