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Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди
Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди
В субботу через территорию Крыма будет проходить холодный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в южных, центральных и восточных... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T00:01
2025-04-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В субботу через территорию Крыма будет проходить холодный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в южных, центральных и восточных районах сильные ливни, грозы. Ночью и утром местами туман. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, вечером северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +5 до +12 градусов, днем от +12 до +19.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250425/shtorm-s-livnyami-i-grozami-idet-na-krym-1145965610.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди

В Крым в субботу холодный фронтальный раздел принесет дожди

00:01 26.04.2025
 
© РИА Новости КрымДождь в Крыму
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В субботу через территорию Крыма будет проходить холодный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в южных, центральных и восточных районах сильные ливни, грозы. Ночью и утром местами туман. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, вечером северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +5 до +12 градусов, днем от +12 до +19.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Крымские горы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Вчера, 12:48
Шторм с ливнями и грозами идет на Крым
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 26 апреля
23:43Встреча Путина и Уиткоффа и убийство генерала Генштаба – главное за день
23:32Под Феодосией потушили пожар в 300 "квадратов"
23:16После взрыва в школе Севастополя возбудили уголовное дело
23:02Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма
22:53В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО
22:42Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"
22:30Зеленский заявил о возможности возвращения Крыма дипломатией и санкциями
22:14Трамп ждет от Зеленского немедленного подписания сделки по редкоземам
21:56Какими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФ
21:44Подготовка к 100-летию "Артека": в Крыму прошло заседание оргкомитета
21:31В Симферополе на три дня перекроют переулок Ровный – схема
21:07Новое землетрясение в Стамбуле
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20:11Рожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка
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19:10Севастополь стал примером сохранения исторической памяти России
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