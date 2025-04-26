https://crimea.ria.ru/20250426/kholodnyy-frontalnyy-razdel-gde-v-krymu-v-subbotu-proydut-silnye-dozhdi-1145953003.html

Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди

Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Холодный фронтальный раздел: где в Крыму в субботу пройдут сильные дожди

В субботу через территорию Крыма будет проходить холодный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в южных, центральных и восточных... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T00:01

2025-04-26T00:01

2025-04-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В субботу через территорию Крыма будет проходить холодный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в южных, центральных и восточных районах сильные ливни, грозы. Ночью и утром местами туман. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, вечером северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +5 до +12 градусов, днем от +12 до +19.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250425/shtorm-s-livnyami-i-grozami-idet-na-krym-1145965610.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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