https://crimea.ria.ru/20250425/tramp-zhdet-ot-kieva-nemedlennogo-podpisaniya-sdelki-po-redkozemam-1145987085.html

Трамп ждет от Зеленского немедленного подписания сделки по редкоземам

Трамп ждет от Зеленского немедленного подписания сделки по редкоземам - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Трамп ждет от Зеленского немедленного подписания сделки по редкоземам

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что ждет подписания Украиной сделки по минеральным ресурсам "немедленно". РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T22:14

2025-04-25T22:14

2025-04-25T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что ждет подписания Украиной сделки по минеральным ресурсам "немедленно".Ранее Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным полезным ископаемым, и для него это может обернуться большими проблемами.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что если украинский парламент ратифицирует договор с США о полезных ископаемых, то фактически это будет означать, что Трамп "купит" Украину, которая превратится в "банановую республику".Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам теперь включает все полезные ископаемые, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефть и газ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине - ТрампТрамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией"Унизительный мир" для Украины: Зеленский оценил перспективу

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новости, дональд трамп, сша, политика, редкоземельные металлы, украина, владимир зеленский