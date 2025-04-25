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В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО

В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2025

В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО

В Крыму участники спецоперации теперь могут дистанционно подать документы на получение денежной компенсации взамен предоставления земельного участка. Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T22:53

2025-04-25T22:53

2025-04-25T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации теперь могут дистанционно подать документы на получение денежной компенсации взамен предоставления земельного участка. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.Электронный модуль размещен на официальном сайте министерства. Чтобы воспользоваться сервисом, заявителю необходимо пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, подать заявление, указать банковские реквизиты и загрузить необходимый пакет документов.Среди категорий, имеющих право получить выплату, ветераны и инвалиды боевых действий СВО, контрактники, члены семей погибших. В ведомстве обращают внимание, что перечень документов для них различается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участковКак в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцыМуниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, лариса кулинич, минимущества крыма, соцзащита, ветераны сво, соцвыплаты, пособия и выплаты, крым