https://crimea.ria.ru/20250425/v-krymu-zapustili-onlayn-modul-podachi-zayavok-na-vyplaty-uchastnikam-svo-1145980716.html
В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО
В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2025
В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО
В Крыму участники спецоперации теперь могут дистанционно подать документы на получение денежной компенсации взамен предоставления земельного участка. Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T22:53
2025-04-25T22:53
2025-04-25T22:53
новости крыма
лариса кулинич
минимущества крыма
соцзащита
ветераны сво
соцвыплаты
пособия и выплаты
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265519_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8f91fb90d0faacd43c283e6d8433fce7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации теперь могут дистанционно подать документы на получение денежной компенсации взамен предоставления земельного участка. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.Электронный модуль размещен на официальном сайте министерства. Чтобы воспользоваться сервисом, заявителю необходимо пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, подать заявление, указать банковские реквизиты и загрузить необходимый пакет документов.Среди категорий, имеющих право получить выплату, ветераны и инвалиды боевых действий СВО, контрактники, члены семей погибших. В ведомстве обращают внимание, что перечень документов для них различается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участковКак в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцыМуниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265519_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dc16e4c2237449f70af7f835f1189b5f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, лариса кулинич, минимущества крыма, соцзащита, ветераны сво, соцвыплаты, пособия и выплаты, крым
В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО
В Крыму участники спецоперации могут дистанционно подать документы на получение выплат
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации теперь могут дистанционно подать документы на получение денежной компенсации взамен предоставления земельного участка. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
Электронный модуль размещен на официальном сайте министерства. Чтобы воспользоваться сервисом, заявителю необходимо пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, подать заявление, указать банковские реквизиты и загрузить необходимый пакет документов.
"Обращаю внимание граждан на то, что законный представитель заявителя не может подать заявление о предоставлении единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в электронном виде. Опция доступна только для граждан, учтенных в Реестре участников СВО в АИС "Земля", – отметила министр.
Среди категорий, имеющих право получить выплату, ветераны и инвалиды боевых действий СВО, контрактники, члены семей погибших. В ведомстве обращают внимание, что перечень документов для них различается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: