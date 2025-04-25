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В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО
В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2025
В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО
В Крыму участники спецоперации теперь могут дистанционно подать документы на получение денежной компенсации взамен предоставления земельного участка. Об этом... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T22:53
2025-04-25T22:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации теперь могут дистанционно подать документы на получение денежной компенсации взамен предоставления земельного участка. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.Электронный модуль размещен на официальном сайте министерства. Чтобы воспользоваться сервисом, заявителю необходимо пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, подать заявление, указать банковские реквизиты и загрузить необходимый пакет документов.Среди категорий, имеющих право получить выплату, ветераны и инвалиды боевых действий СВО, контрактники, члены семей погибших. В ведомстве обращают внимание, что перечень документов для них различается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО взамен земельных участковКак в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцыМуниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению
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новости крыма, лариса кулинич, минимущества крыма, соцзащита, ветераны сво, соцвыплаты, пособия и выплаты, крым
В Крыму запустили онлайн-модуль подачи заявок на выплаты участникам СВО

В Крыму участники спецоперации могут дистанционно подать документы на получение выплат

22:53 25.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации теперь могут дистанционно подать документы на получение денежной компенсации взамен предоставления земельного участка. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
Электронный модуль размещен на официальном сайте министерства. Чтобы воспользоваться сервисом, заявителю необходимо пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, подать заявление, указать банковские реквизиты и загрузить необходимый пакет документов.

"Обращаю внимание граждан на то, что законный представитель заявителя не может подать заявление о предоставлении единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в электронном виде. Опция доступна только для граждан, учтенных в Реестре участников СВО в АИС "Земля", – отметила министр.

Среди категорий, имеющих право получить выплату, ветераны и инвалиды боевых действий СВО, контрактники, члены семей погибших. В ведомстве обращают внимание, что перечень документов для них различается.
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Новости КрымаЛариса КулиничМинимущества КрымаСоцзащитаВетераны СВОСоцвыплатыПособия и выплатыКрым
 
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