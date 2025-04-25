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Рожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка

Рожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Рожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка

В Крыму выбирают лучшего зоотехника и лучшего оператора по искусственному осеменению крупного рогатого скота – проходит конкурс на звание лучшего по профессии. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T20:11

2025-04-25T20:11

2025-04-25T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму выбирают лучшего зоотехника и лучшего оператора по искусственному осеменению крупного рогатого скота – проходит конкурс на звание лучшего по профессии.Реклама профессии для студентов КрымаСобравшиеся считают этот конкурс по-настоящему праздничным: он бывает только раз в год. 13 специалистов из разных районов Крыма борются в знании теории и практики тонкого дела, способствующего тому, чтобы крупного рогатого скота в Крыму стало больше. Рядом с конкурсантами – студенты аграрных колледжей и институтов.Председатель комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин уверен, что такие мероприятия – это в том числе и реклама, которая может помочь в решении проблемы дефицита кадров в сельском хозяйстве.С Василием Рогатиным абсолютно солидарен заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник."В целях популяризации отрасли, вовлечения новых специалистов, абитуриентов мы проводим вот такие мероприятия, где каждый может показать свои способности, что-то подчерпнуть новое, поделиться опытом с коллегами", – сказал Тютюник.Кроме того, когда лучший профессионал поедет представлять региона на всероссийский аналогичный конкурс, он привезет на полуостров то, что главнее кубков и медалей – бесценный опыт.Что поможет сделать корову не бодливойК каждой корове подход нужен особый. Потому что буренка – это не станок по производству телят, а живое существо. Член жюри Андрей Степаненко, рассказывает, что на успешность осеменения коровы влияет порода животного:"Есть породные особенности. Некоторые коровы более восприимчивы к осеменению, в зависимости от продуктивности меняется их особенность к плодотворному осеменению, фертильность", – изъясняется он языком науки.А оператор по искусственному осеменению с многолетним опытом Ленур Ибрагимов из Симферопольского района говорит языком любви:"По корове даже можно узнать, какие хозяева. Если приходишь в стойло, а корова начинает беспокоится, брыкаться, бодаться – то такие же и хозяева. Нужна ласка, как любому живому существу", – улыбается он.Говорит, что появится ли у коровы теленок, в каждом конкретном случае зависит не только от умения оператора, но и от Всевышнего, как и тайна рождения любого живого существа. В то же время услуги, которые он оказывает, что называется, на дому, в частных хозяйствах, пользуются популярностью."Люди пользуются. Потому что по рождаемости приплода показатели совсем другие, чем естественным путем осеменения. Есть люди, которые просят осеменить так, чтоб была более чистокровная порода, с теми или иными породными качествами", – говорит Ленур Ибрагимов.На вопрос о том, почему бы не использовать естественный путь оплодотворения, нам отвечает преподаватель Прибрежненского аграрного колледжа Юрий Даревич. По его словам, метод искусственного осеменения был разработан в середине ХХ века, он широко распространился потому, что эффективен – процент оплодотворений больше. И, вдобавок, этот метод исключает различные инфекционные заболевания, которые у коров тоже могут передаваться половым путем.Награды для лучших зоотехниковПрофессия оператора по искусственному осеменению не только нужная людям, но и полезная для самих коров и всего сельского хозяйства в целом. И, считают в министерстве сельского хозяйства Крыма, конкурсанты требуют безусловных наград.Рядом с волнующимися конкурсантами в загонах одного из крупнейших молочных хозяйств Крыма гуляют красивые черно-белые телята, веселые и любопытные, также рожденные не без помощи человека. Возможно, прямо сейчас еще несколько коров станут мамами прямо в ходе конкурса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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