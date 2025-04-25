https://crimea.ria.ru/20250425/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-po-vozvrascheniyu-kryma-1145988278.html

Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма

Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о Крыме снова... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T23:02

2025-04-25T23:02

2025-04-25T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о Крыме снова отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.Ранее Трамп в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент выразил мнение, что и Зеленский понимает это.По словам главы киевского режима, он дал понять президенту США, что в качестве поддержки Киев рассматривает не только непосредственное введение иностранного контингента, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что знает, насколько негативно Трамп относится к введению иностранного контингента на Украину.Также глава киевского режима признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем.Накануне Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЗеленский раскритиковал план Трампа по УкраинеЗеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, россия, дональд трамп, сша, переговоры, владимир зеленский