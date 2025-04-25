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Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма
Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о Крыме снова... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T23:02
2025-04-25T23:02
2025-04-25T23:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о Крыме снова отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.Ранее Трамп в пятницу заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент выразил мнение, что и Зеленский понимает это.По словам главы киевского режима, он дал понять президенту США, что в качестве поддержки Киев рассматривает не только непосредственное введение иностранного контингента, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что знает, насколько негативно Трамп относится к введению иностранного контингента на Украину.Также глава киевского режима признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем.Накануне Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины" со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем главный страх Зеленского признать Крым частью России – мнениеЗеленский раскритиковал план Трампа по УкраинеЗеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко
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новости, крым, россия, дональд трамп, сша, переговоры, владимир зеленский
Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма
Зеленский сделал заявление по возвращению Крыма
23:02 25.04.2025 (обновлено: 23:07 25.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о Крыме снова отверг его позицию, несмотря на то, что американский лидер ранее уже критиковал его.
Ранее Трамп в пятницу заявил
, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент выразил мнение, что и Зеленский понимает это.
"Наша позиция (по Крыму – ред.) неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории", – цитирует Зеленского РИА Новости.
По словам главы киевского режима, он дал понять президенту США, что в качестве поддержки Киев рассматривает не только непосредственное введение иностранного контингента, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что знает, насколько негативно Трамп относится к введению иностранного контингента на Украину.
Также глава киевского режима признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем.
"Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного (количества – ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым", – заявил Зеленский.
Накануне Трамп заявил, что не иметь претензий на "захват всей Украины"
со стороны России – это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке
по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.
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