Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями
В выходные Крым накроет циклон и похолодает – ФОБОС
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму определять характер погоды будет нестабильный господствующий над югом России циклон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам эксперта, в субботу небо прояснится после пятничных облаков. Утром осадки маловероятны. Температура воздуха ночью понизится до 8 градусов выше нуля. Днем в тылу циклона вновь начнут развиваться кучевые облака, способные привести к кратковременным ливням и грозам. Воздух прогреется до 17-22 градусов, в Симферополе термометры покажут не ниже 18.
"В ночь на воскресенье от уходящего циклона еще кое-где отзовутся небольшие мозаичные дожди. За счет северной тяги ветров температура понизится до +5… +8 градусов, а днем, благодаря усилению южного крыла скандинавского антициклона, распогодится. Будет солнечно, никаких осадков", – прогнозирует Тишковец.
И предупреждает, что усилится северный ветер до 4-9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Воздушные массы принесут похолодание. Максимальная температура составит 12-15 градусов тепла.
"Но я полагаю, что на следующей неделе, в общем-то, небесная канцелярия, скажем так, компенсирует все неудобства погоды, которую испытают жители Крыма в ближайшие сутки-двое", – подытожил эксперт.
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