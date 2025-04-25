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Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями

Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями

В выходные в Крыму определять характер погоды будет нестабильный господствующий над югом России циклон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T19:51

2025-04-25T19:51

2025-04-25T19:51

евгений тишковец

радио "спутник в крыму"

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

прогноз

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму определять характер погоды будет нестабильный господствующий над югом России циклон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам эксперта, в субботу небо прояснится после пятничных облаков. Утром осадки маловероятны. Температура воздуха ночью понизится до 8 градусов выше нуля. Днем в тылу циклона вновь начнут развиваться кучевые облака, способные привести к кратковременным ливням и грозам. Воздух прогреется до 17-22 градусов, в Симферополе термометры покажут не ниже 18.И предупреждает, что усилится северный ветер до 4-9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Воздушные массы принесут похолодание. Максимальная температура составит 12-15 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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