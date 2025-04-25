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Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями
Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями
В выходные в Крыму определять характер погоды будет нестабильный господствующий над югом России циклон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T19:51
2025-04-25T19:51
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
прогноз
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму определять характер погоды будет нестабильный господствующий над югом России циклон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам эксперта, в субботу небо прояснится после пятничных облаков. Утром осадки маловероятны. Температура воздуха ночью понизится до 8 градусов выше нуля. Днем в тылу циклона вновь начнут развиваться кучевые облака, способные привести к кратковременным ливням и грозам. Воздух прогреется до 17-22 градусов, в Симферополе термометры покажут не ниже 18.И предупреждает, что усилится северный ветер до 4-9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Воздушные массы принесут похолодание. Максимальная температура составит 12-15 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", прогноз, крым
Крымчан ждут переменчивые выходные: тепло сменится прохладой и дождями

В выходные Крым накроет циклон и похолодает – ФОБОС

19:51 25.04.2025
 
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Ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму определять характер погоды будет нестабильный господствующий над югом России циклон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам эксперта, в субботу небо прояснится после пятничных облаков. Утром осадки маловероятны. Температура воздуха ночью понизится до 8 градусов выше нуля. Днем в тылу циклона вновь начнут развиваться кучевые облака, способные привести к кратковременным ливням и грозам. Воздух прогреется до 17-22 градусов, в Симферополе термометры покажут не ниже 18.
"В ночь на воскресенье от уходящего циклона еще кое-где отзовутся небольшие мозаичные дожди. За счет северной тяги ветров температура понизится до +5… +8 градусов, а днем, благодаря усилению южного крыла скандинавского антициклона, распогодится. Будет солнечно, никаких осадков", – прогнозирует Тишковец.
И предупреждает, что усилится северный ветер до 4-9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Воздушные массы принесут похолодание. Максимальная температура составит 12-15 градусов тепла.
"Но я полагаю, что на следующей неделе, в общем-то, небесная канцелярия, скажем так, компенсирует все неудобства погоды, которую испытают жители Крыма в ближайшие сутки-двое", – подытожил эксперт.
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