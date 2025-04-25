https://crimea.ria.ru/20250425/kakimi-budut-novye-uchebniki-o-dukhovno-nravstvennoy-kulture-v-shkolakh-rf-1145986590.html

Какими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФ

Какими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФ - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Какими будут новые учебники о духовно-нравственной культуре в школах РФ

Прививать российским детям в школах духовные ценности следует через увлекательные истории о выдающихся людях из своеобразного пантеона героев, в который должны... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T21:56

2025-04-25T21:56

2025-04-25T21:59

тихон шевкунов

образование в россии

учебники

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Прививать российским детям в школах духовные ценности следует через увлекательные истории о выдающихся людях из своеобразного пантеона героев, в который должны войти как реально существовавшие личности, так литературные персонажи разных эпох и стран. Над разработкой таких учебников уже работают. Об этом сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минпросвещения России, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)."Мы получили задачу создать учебники для школьников 5, 6 и 7 класса, где будут отражены наши духовно-нравственные ценности", – сообщил владыка Тихон.По его словам, транслировать школьникам духовные ценности крайне важно, но практически невозможно сделать это эффективно универсальным, казенным языком – нужна другая методика.Так, например, в основе педагогики Древней Греции и Древнем Риме были их цивилизационные герои – истинные и вымышленные: герои и боги, отметил он."В Византии – "Жития святых". Это были люди, которые выражали важнейшие ценности, которые родители и государство хотели передать подрастающему поколению. Средневековые герои в Европе – это рыцари, а на Руси – святые и богатыри. А в советском периоде… передавали те ценности, носителями которых был пантеон советских героев", – добавил владыка.Именно такой – настоящий, убедительный и любимый пантеон героев и должен быть создан сегодня для воспитания современных школьников в России, и над такими – нужными и важными учебниками, по словам митрополита Тихона, уже работают.При этом от терминологии "духовные ценности", речь о которой пойдет в таких историях, предлагается отойти."Для детей это просто тоскливо. Мы называем это понятие "главные слова твоей жизни", – заметил владыка.Таких слов-ценностей, которые называют сами дети, он перечислил более 60-ти. В их числе: родина, любовь, семья, труд, изобретательность, благородство, традиция, благополучие, мужество, память, единство, сострадание и другие.В пантеон героев, по словам владыки Тихона, должны войти как реальные герои – великие люди, оставившие заметный след от мировой истории, так и вымышленные, то есть литературные персонажи, причем как и представители нашего отечества, так и зарубежья в разные эпохи.По его словам, на разработку соответствующих учебников отведено три года."И я надеюсь, эта попытка увенчается успехом. Нам надо суметь сделать три учебника, которые мы должны сдать уже к началу сентября, чтобы эти учебники были увлекательны и детям, и взрослым", – подытожил он.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что единые учебники по духовно-нравственной культуре появятся в школах России с 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, образование в россии, учебники, общество, мнения