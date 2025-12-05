https://crimea.ria.ru/20251205/na-zapade-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie-na-fone-vizita-putina-v-indiyu-1151425779.html

На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию

На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию - РИА Новости Крым, 05.12.2025

На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренды Моди направлена на решение задач мира, в то время как Европа решает только очередные

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренды Моди направлена на решение задач мира, в то время как Европа решает только очередные вопросы военного характера. И в этом большая разница, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.При этом он признал, что Россию нельзя назвать изолированной страной.Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за четыре года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.В пятницу российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.Как сообщалось ранее, Индия является привилегированным стратегическим партнером России, а взаимоотношения двух стран, которое основывается, в том числе, на обмене технологиями, является уникальными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с ИндиейПутин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT IndiaРоссия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

