https://crimea.ria.ru/20251205/na-zapade-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie-na-fone-vizita-putina-v-indiyu-1151425779.html
На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию
На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию - РИА Новости Крым, 05.12.2025
На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренды Моди направлена на решение задач мира, в то время как Европа решает только очередные РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T10:39
2025-12-05T10:39
2025-12-05T10:43
владимир путин (политик)
россия
индия
нарендра моди
коллективный запад
мнения
политика
внешняя политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151425616_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_f34451f8d6e9a4f1a56ecaa043ab4301.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренды Моди направлена на решение задач мира, в то время как Европа решает только очередные вопросы военного характера. И в этом большая разница, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.При этом он признал, что Россию нельзя назвать изолированной страной.Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за четыре года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.В пятницу российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.Как сообщалось ранее, Индия является привилегированным стратегическим партнером России, а взаимоотношения двух стран, которое основывается, в том числе, на обмене технологиями, является уникальными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с ИндиейПутин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT IndiaРоссия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
россия
индия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151425616_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_f66094475818b8fa790fc511c1ee2265.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, индия, нарендра моди, коллективный запад, мнения, политика, внешняя политика, в мире, новости
На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию
На Западе назвали визит Путина в Индию встречей представителей реального мира
10:39 05.12.2025 (обновлено: 10:43 05.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Наренды Моди направлена на решение задач мира, в то время как Европа решает только очередные вопросы военного характера. И в этом большая разница, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить (Владимиру) Зеленскому. У нас в Европе нет светлого будущего, не так ли?" — написал он в соцсети X.
При этом он признал, что Россию нельзя назвать изолированной страной.
Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за четыре года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.
В пятницу российско-индийские переговоры в Нью-Дели продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Лидеры обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, международные и региональные вопросы. Путин и Моди также выступят на пленарном заседании Российско-Индийского бизнес-форума.
Как сообщалось ранее, Индия является
привилегированным стратегическим партнером России, а взаимоотношения двух стран, которое основывается, в том числе, на обмене технологиями, является уникальными.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: