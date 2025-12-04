https://crimea.ria.ru/20251204/putin-rasskazal-o-masshtabnom-plane-sotrudnichestva-s-indiey-1151397198.html
Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с Индией
2025-12-04T10:03
владимир путин (политик)
индия
политика
экономика
сотрудничество
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Россия и Индия разработали масштабный план сотрудничества, в том числе речь о совместных разработках в технологической сфере, космосе, ядерной энергетике. Об этом в интервью India Today рассказал президент РФ Владимир Путин, назвав российско-индийские отношения уникальными.О совместном плане Москвы и Нью-Дели"У нас есть целый план сотрудничества, который охватывает самые важные сферы… высокие технологии… исследование космоса, ядерная энергетика", - цитирует Путина РИА Новости.По словам президента, отношения России и Индии развиваются по очень многим направлениям. Москва и Нью-Дели планируют расширять взаимодействие в новых областях. А что касается расчетов между странами, то более 90% их осуществляется в национальных валютах.Об отношениях вопреки санкциямТакже в интервью Путин заявил, что существуют решения, в том числе по линии Центрального банка, которые позволяют РФ и Индии обходить ограничения в торговой сфере."Существуют определенные сложности, но есть решения. Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. И мы последовательно осуществляем эту работу", - сказал он.По словам российского лидера, государства, которые пытаются мешать торговле третьих стран, в итоге сами сталкиваются с потерями.С 4 по 5 декабря Путин посетит Индию с государственным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. В рамках официального визита в Нью-Дели будет проходить Российско-Индийский форум. Мероприятие соберет представителей официальных и деловых кругов двух стран.Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что для Индии Российская Федерация остается крупнейшим поставщиком нефти, которая занимает 30 процентов на рынке.В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия предлагает конкурентоспособные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и Китаю самим решать, покупать их у России или нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 годуТоварооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – ПутинТреть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС
индия
россия
владимир путин (политик), индия, политика, экономика, сотрудничество, россия, новости
Путин: у России и Индии есть масштабный план сотрудничества
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Россия и Индия разработали масштабный план сотрудничества, в том числе речь о совместных разработках в технологической сфере, космосе, ядерной энергетике. Об этом в интервью India Today рассказал президент РФ Владимир Путин, назвав российско-индийские отношения уникальными.
О совместном плане Москвы и Нью-Дели
"У нас есть целый план сотрудничества, который охватывает самые важные сферы… высокие технологии… исследование космоса, ядерная энергетика", - цитирует Путина РИА Новости.
По словам президента, отношения России и Индии развиваются по очень многим направлениям. Москва и Нью-Дели планируют расширять взаимодействие в новых областях. А что касается расчетов между странами, то более 90% их осуществляется в национальных валютах.
Об отношениях вопреки санкциям
Также в интервью Путин заявил, что существуют решения, в том числе по линии Центрального банка, которые позволяют РФ и Индии обходить ограничения в торговой сфере.
"Существуют определенные сложности, но есть решения. Мы можем переходить на имеющиеся у нас системы финансовой электронной информации Банка России и индийских коллег. И мы последовательно осуществляем эту работу", - сказал он.
По словам российского лидера, государства, которые пытаются мешать торговле третьих стран, в итоге сами сталкиваются с потерями.
С 4 по 5 декабря Путин посетит Индию с государственным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. В рамках официального визита в Нью-Дели будет проходить Российско-Индийский форум. Мероприятие соберет представителей официальных и деловых кругов двух стран.
Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что для Индии Российская Федерация остается крупнейшим поставщиком нефти
, которая занимает 30 процентов на рынке.
В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия предлагает конкурентоспособные энергоносители
по привлекательной цене, но Индии и Китаю самим решать, покупать их у России или нет.
