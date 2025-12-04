Рейтинг@Mail.ru
Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/videnie-buduschego-planety-u-rf-i-indii-skhozhi---kreml-1151411367.html
Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль
Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль
Индия является привилегированным стратегическим партнером России, а взаимоотношения двух стран, которое основывается, в том числе, на обмене технологиями,... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T17:04
2025-12-04T17:04
индия
россия
владимир путин (политик)
дмитрий песков
политика
сотрудничество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151411620_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_7eab0895cdc3a2bcd50ef58d5dc5ed0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Индия является привилегированным стратегическим партнером России, а взаимоотношения двух стран, которое основывается, в том числе, на обмене технологиями, является уникальными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по прибытию борта президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за 4 года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди."Этот визит прежде всего обусловлен характером отношений между двумя странами – это привилегированное стратегическое партнерство. Индия, действительно, наш большой партнер. Отношения, мало того, что исторические, с глубокими корнями, но и в современном мире отношения очень развитые, многогранные", – заявил Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Он подчеркнул, что между странами есть и проблемы, и достижения, поскольку отношения двух сторон лежат в самых чувствительных областях.Россия и Индия разработали масштабный план сотрудничества, в том числе речь о совместных разработках в технологической сфере, космосе, ядерной энергетике, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, назвав российско-индийские отношения уникальными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с ИндиейПутин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT IndiaРоссия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
индия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151411620_124:0:1965:1381_1920x0_80_0_0_3e302bb547514a8562bc91ab54c41bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
индия, россия, владимир путин (политик), дмитрий песков, политика, сотрудничество, новости
Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль

Видение будущего планеты у России и Индии во многом схоже - Песков

17:04 04.12.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендри Моди (слева)
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендри Моди (слева)
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Индия является привилегированным стратегическим партнером России, а взаимоотношения двух стран, которое основывается, в том числе, на обмене технологиями, является уникальными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по прибытию борта президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.
Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за 4 года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.
"Этот визит прежде всего обусловлен характером отношений между двумя странами – это привилегированное стратегическое партнерство. Индия, действительно, наш большой партнер. Отношения, мало того, что исторические, с глубокими корнями, но и в современном мире отношения очень развитые, многогранные", – заявил Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что между странами есть и проблемы, и достижения, поскольку отношения двух сторон лежат в самых чувствительных областях.

"Причем, не просто "купи-продай", мы делимся технологиями – это уникальное совершенно явление. Поэтому тем огромное количество, а главное - видение двух стран будущего нашей планеты во многом сходится", – сказал пресс-секретарь российского президента.

Россия и Индия разработали масштабный план сотрудничества, в том числе речь о совместных разработках в технологической сфере, космосе, ядерной энергетике, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, назвав российско-индийские отношения уникальными.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с Индией
Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
 
ИндияРоссияВладимир Путин (политик)Дмитрий ПесковПолитикаСотрудничествоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе
18:11Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
17:52Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
17:34Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненных топором матери и сына
17:22На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
17:08Двое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистов
17:04Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль
16:46Новая школа под Симферополем откроется до конца года
16:30Коммунальная инфраструктура РФ готова к отопительному периоду на 99,8%
16:22В ПСБ рассказали, как бизнесу сэкономить на бухгалтерии
15:50МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
15:40Креветки в шоколаде: в Севастополе предлагают эксклюзивную новинку
15:26Новый храм Александра Невского в Евпатории освятили
15:13Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту
15:02В Севастополе открыли рейд после воздушной тревоги
14:48Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:40Объем кредитного портфеля в Крыму вырос почти на 30% в этом году
14:15Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огня
14:09Число дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года
13:58Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" собрал 5 тысяч участников в пяти городах
Лента новостейМолния