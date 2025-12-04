https://crimea.ria.ru/20251204/videnie-buduschego-planety-u-rf-i-indii-skhozhi---kreml-1151411367.html

Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль

Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Видение будущего планеты у РФ и Индии схожи - Кремль

Индия является привилегированным стратегическим партнером России, а взаимоотношения двух стран, которое основывается, в том числе, на обмене технологиями,... РИА Новости Крым, 04.12.2025

2025-12-04

2025-12-04T17:04

2025-12-04T17:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Индия является привилегированным стратегическим партнером России, а взаимоотношения двух стран, которое основывается, в том числе, на обмене технологиями, является уникальными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по прибытию борта президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Это первый за 4 года визит президента РФ в эту страну. Путина у трапа лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди."Этот визит прежде всего обусловлен характером отношений между двумя странами – это привилегированное стратегическое партнерство. Индия, действительно, наш большой партнер. Отношения, мало того, что исторические, с глубокими корнями, но и в современном мире отношения очень развитые, многогранные", – заявил Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Он подчеркнул, что между странами есть и проблемы, и достижения, поскольку отношения двух сторон лежат в самых чувствительных областях.Россия и Индия разработали масштабный план сотрудничества, в том числе речь о совместных разработках в технологической сфере, космосе, ядерной энергетике, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, назвав российско-индийские отношения уникальными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с ИндиейПутин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT IndiaРоссия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

