Рейтинг@Mail.ru
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/rossiya-ostaetsya-krupneyshim-postavschikom-nefti-v-indiyu-1151046555.html
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Крупнейшим поставщиком нефти для Индии остается Российская Федерация, которая занимает 30 процентов на рынке. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T08:58
2025-11-20T08:58
индия
россия
нефть
российская нефть
политика
внешняя политика
торговля
внешняя торговля
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad516afc0d04591baf8dd82de767d0ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Крупнейшим поставщиком нефти для Индии остается Российская Федерация, которая занимает 30 процентов на рынке. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.Алипов отметил, что в условиях западных санкций товарооборот России и Индии сократился незначительно. "В январе-августе этого года объем взаимной торговли составил 43,5 миллиарда долларов, сократившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – заявил посол РФ в Индии.Кроме того, он добавил, что за указанный период российский экспорт достиг 40,6 миллиарда долларов, поставки индийских товаров составили 2,9 миллиарда долларов. Основные усилия между странами направлены на дальнейшую отладку взаиморасчетов в национальных валютах.По его информации, широкие возможности открывает инициатива Севморпути в части разработки углеводородных месторождений в высоких широтах, обучения индийских моряков-полярников, судостроения, научных исследований."Расширению взаимной торговли также будет способствовать подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, первый раунд переговоров по которому должен пройти в ближайшее время", – заверил дипломат.В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия предлагает конкурентоспособные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и Китаю самим решать, покупать их у России или нет.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, он говорил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефтьПути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФИмпорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
индия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/08/1119336385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8057300087e5e22845758c3109e64c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
индия, россия, нефть, российская нефть, политика, внешняя политика, торговля, внешняя торговля, новости, экономика, импорт, экспорт
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей рынка свыше 30% - посол

08:58 20.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков. Архивное фото
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Крупнейшим поставщиком нефти для Индии остается Российская Федерация, которая занимает 30 процентов на рынке. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.
"Несмотря на попытки подорвать двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере, наша кооперация на данном треке поступательно развивается. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей рынка свыше 30%. Мы готовы и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия", – сказано в сообщении.
Алипов отметил, что в условиях западных санкций товарооборот России и Индии сократился незначительно.
"В январе-августе этого года объем взаимной торговли составил 43,5 миллиарда долларов, сократившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – заявил посол РФ в Индии.
Кроме того, он добавил, что за указанный период российский экспорт достиг 40,6 миллиарда долларов, поставки индийских товаров составили 2,9 миллиарда долларов. Основные усилия между странами направлены на дальнейшую отладку взаиморасчетов в национальных валютах.

"На этом фоне основные усилия нами направлены на дальнейшую отладку взаиморасчетов в нацвалютах, развитие маршрутов международного транспортного коридора "Север-Юг", морского коридора "Владивосток – Ченнаи", диверсификацию и достижение сбалансированности внешней торговли, активизацию деловых контактов", – уточнил Алипов.

По его информации, широкие возможности открывает инициатива Севморпути в части разработки углеводородных месторождений в высоких широтах, обучения индийских моряков-полярников, судостроения, научных исследований.
"Расширению взаимной торговли также будет способствовать подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, первый раунд переговоров по которому должен пройти в ближайшее время", – заверил дипломат.
В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия предлагает конкурентоспособные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и Китаю самим решать, покупать их у России или нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, он говорил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть
Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ
Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
 
ИндияРоссияНефтьРоссийская нефтьПолитикаВнешняя политикаТорговляВнешняя торговляНовостиЭкономикаИмпортЭкспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
09:33Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
09:27Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
08:58Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
08:43ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
08:37В начале был жест: 100 лет Плисецкой
08:19Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров"
07:56Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
07:39Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников
07:18Над Крымом сбили беспилотник
07:05Атака беспилотников на Рязань – что известно
06:52Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
06:37Как защитить детей от родителей
06:10"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах
00:01Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 ноября
23:20Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
23:02Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное
22:52"Десант" Пентагона в Киеве: что ждет Минобороны Украины на фоне скандала
22:43Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов
Лента новостейМолния