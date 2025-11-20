https://crimea.ria.ru/20251120/rossiya-ostaetsya-krupneyshim-postavschikom-nefti-v-indiyu-1151046555.html

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Крупнейшим поставщиком нефти для Индии остается Российская Федерация, которая занимает 30 процентов на рынке. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Крупнейшим поставщиком нефти для Индии остается Российская Федерация, которая занимает 30 процентов на рынке. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.Алипов отметил, что в условиях западных санкций товарооборот России и Индии сократился незначительно. "В январе-августе этого года объем взаимной торговли составил 43,5 миллиарда долларов, сократившись на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – заявил посол РФ в Индии.Кроме того, он добавил, что за указанный период российский экспорт достиг 40,6 миллиарда долларов, поставки индийских товаров составили 2,9 миллиарда долларов. Основные усилия между странами направлены на дальнейшую отладку взаиморасчетов в национальных валютах.По его информации, широкие возможности открывает инициатива Севморпути в части разработки углеводородных месторождений в высоких широтах, обучения индийских моряков-полярников, судостроения, научных исследований."Расширению взаимной торговли также будет способствовать подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, первый раунд переговоров по которому должен пройти в ближайшее время", – заверил дипломат.В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия предлагает конкурентоспособные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и Китаю самим решать, покупать их у России или нет.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, он говорил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефтьПути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФИмпорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году

