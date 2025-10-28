https://crimea.ria.ru/20251028/v-kremle-vyskazalis-o-situatsii-s-eksportom-nefti-iz-rf-v-indiyu-i-kitay-1150487406.html

В Кремле высказались о ситуации с экспортом нефти из РФ в Индию и Китай

В Кремле высказались о ситуации с экспортом нефти из РФ в Индию и Китай - РИА Новости Крым, 28.10.2025

В Кремле высказались о ситуации с экспортом нефти из РФ в Индию и Китай

Россия предлагает конкурентноспособные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и Китаю самим решать, покупать их у России или нет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T13:31

2025-10-28T13:31

2025-10-28T13:31

дмитрий песков

новости

нефть

энергоресурсы

россия

китай

индия

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144239151_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_610ab0f6c635e221dcc33b94888878c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Россия предлагает конкурентноспособные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и Китаю самим решать, покупать их у России или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждала ли Москва с Пекином и Дели усиление давления со стороны Вашингтона из-за покупки российской нефти.Песков также отметил, что Россия обсуждает с Индией и Китаем самые различные вопросы в рамках торгово-экономического сотрудничества."Мы слышим заявления из Вашингтона, и в том числе от президента (США Дональда – ред.) Трампа, что все страны должны прекратить закупать российскую нефть. Мы знаем, что многие страны отвечают на это, что они сами будут разбираться с тем, у кого и что покупать, и что наиболее соответствует национальным интересам", – добавил пресс-секретарь президента.Ранее США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил глава государства.Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнениеСанкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в СШАВ РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций

россия

китай

индия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, нефть, энергоресурсы, россия, китай, индия, сотрудничество