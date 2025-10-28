Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ
Схемы обхода санкций США против российской нефти будут найдены – сенатор Джабаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Схемы обхода санкций США в отношении российской нефти будут найдены, энергоносители из РФ останутся востребованными вопреки всем ограничениям. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Не смогут другие страны возместить тот объем энергоносителей, который поставляется из РФ. Будут придуманы схемы обхода этих санкций, (в том числе) через третьи страны, через посредников. Все равно наши газ и нефть будут востребованы", - сказал сенатор.
Джабаров также усомнился в том, что в Вашингтоне полноценно просчитывают последствия рестрикций против российских энергоносителей для самих США, поскольку рядовые американцы уже ощутили на себе негативное влияние этих ограничений в виде роста цен на бензин.
Ранее США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил глава государства.
Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.
В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.
