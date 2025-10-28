https://crimea.ria.ru/20251028/puti-obkhoda-neftyanykh-sanktsiy-trampa-budut-naydeny--senator-rf-1150489447.html

Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ

Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2025

Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ

Схемы обхода санкций США в отношении российской нефти будут найдены, энергоносители из РФ останутся востребованными вопреки всем ограничениям. Такое мнение... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T15:10

2025-10-28T15:10

2025-10-28T14:35

российская нефть

санкции

санкции против россии

россия

владимир джабаров

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/23/1117622306_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_3f92f55c7309a3a443be3364f0d453e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Схемы обхода санкций США в отношении российской нефти будут найдены, энергоносители из РФ останутся востребованными вопреки всем ограничениям. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Джабаров также усомнился в том, что в Вашингтоне полноценно просчитывают последствия рестрикций против российских энергоносителей для самих США, поскольку рядовые американцы уже ощутили на себе негативное влияние этих ограничений в виде роста цен на бензин.Ранее США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил глава государства.Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская нефть, санкции, санкции против россии, россия, владимир джабаров, новости, мнения