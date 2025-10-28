Рейтинг@Mail.ru
Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251028/puti-obkhoda-neftyanykh-sanktsiy-trampa-budut-naydeny--senator-rf-1150489447.html
Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ
Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ - РИА Новости Крым, 28.10.2025
Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ
Схемы обхода санкций США в отношении российской нефти будут найдены, энергоносители из РФ останутся востребованными вопреки всем ограничениям. Такое мнение... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T15:10
2025-10-28T14:35
российская нефть
санкции
санкции против россии
россия
владимир джабаров
новости
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/23/1117622306_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_3f92f55c7309a3a443be3364f0d453e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Схемы обхода санкций США в отношении российской нефти будут найдены, энергоносители из РФ останутся востребованными вопреки всем ограничениям. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Джабаров также усомнился в том, что в Вашингтоне полноценно просчитывают последствия рестрикций против российских энергоносителей для самих США, поскольку рядовые американцы уже ощутили на себе негативное влияние этих ограничений в виде роста цен на бензин.Ранее США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил глава государства.Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111762/23/1117622306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c3f24bba1b05bac35adbdb76348bb89b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская нефть, санкции, санкции против россии, россия, владимир джабаров, новости, мнения
Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ

Схемы обхода санкций США против российской нефти будут найдены – сенатор Джабаров

15:10 28.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНефтебаза
Нефтебаза - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Схемы обхода санкций США в отношении российской нефти будут найдены, энергоносители из РФ останутся востребованными вопреки всем ограничениям. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Не смогут другие страны возместить тот объем энергоносителей, который поставляется из РФ. Будут придуманы схемы обхода этих санкций, (в том числе) через третьи страны, через посредников. Все равно наши газ и нефть будут востребованы", - сказал сенатор.
Джабаров также усомнился в том, что в Вашингтоне полноценно просчитывают последствия рестрикций против российских энергоносителей для самих США, поскольку рядовые американцы уже ощутили на себе негативное влияние этих ограничений в виде роста цен на бензин.
Ранее США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил глава государства.
Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.
В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение
Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США
В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций
 
Российская нефтьСанкцииСанкции против РоссииРоссияВладимир ДжабаровНовостиМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФ
14:52Уроки трагедии и подвига: в Севастополе вспоминают гибель "Новороссийска"
14:37Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер в возрасте 40 лет
14:27"Все как-то притихли": Лавров о реакции на испытания "Буревестника"
14:16В Симферополе в одном из торговых центров закрыли опасный аттракцион
14:02Морской транспорт Севастополя возобновил работу
13:57Новости СВО: российские бойцы уничтожили еще 1400 украинских боевиков
13:38Европа готовится к новой большой войне - Лавров
13:33В Севастополе остановили катера и паромы
13:31В Кремле высказались о ситуации с экспортом нефти из РФ в Индию и Китай
13:14Госдума РФ приняла закон о призыве на военную службу
13:04Бойцы "Барс-Крым" отправились в зону спецоперации
12:56Уничтожение группировки ВСУ в Красноармейске: зачищен еще один район
12:47Путин поддержал идею создать отряды для защиты спецобъектов – Шойгу
12:20В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
12:09Зеленский выдвинул условие для перемирия
11:50Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных
11:42За госномера без флага России грозит штраф в 500 рублей - условие
11:30Семь населенных пунктов на севере Крыма обесточены
11:19Двое взрослых и четыре ребенка пострадали в ДТП с грузовиком под Ростовом
Лента новостейМолния