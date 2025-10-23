Рейтинг@Mail.ru
Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
Как влияют новые американские санкции на экономику России будет понятно через полгода. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Как влияют новые американские санкции на экономику России будет понятно через полгода. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
сша, дональд трамп, россия, санкции против россии, санкции, в мире, новости, экономика, политика
Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп

Влияние новых санкций США на Россию станет понятно через полгода – Трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Как влияют новые американские санкции на экономику России будет понятно через полгода. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

"Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится", - сообщил он журналистам в Белом доме.

23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.
Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.
