Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
Как влияют новые американские санкции на экономику России будет понятно через полгода. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
2025-10-23T23:43
2025-10-23T23:43
2025-10-23T23:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Как влияют новые американские санкции на экономику России будет понятно через полгода. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
Влияние новых санкций США на Россию станет понятно через полгода – Трамп
23:43 23.10.2025 (обновлено: 23:51 23.10.2025)