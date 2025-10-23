https://crimea.ria.ru/20251023/rossiya-oschutit-posledstviya-sanktsiy-ssha-cherez-polgoda--tramp-1150393406.html

Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп

Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп

Как влияют новые американские санкции на экономику России будет понятно через полгода. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T23:43

2025-10-23T23:43

2025-10-23T23:51

сша

дональд трамп

россия

санкции против россии

санкции

в мире

новости

экономика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148539473_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_35e7ec516428754cd61108a72711ddf3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Как влияют новые американские санкции на экономику России будет понятно через полгода. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, россия, санкции против россии, санкции, в мире, новости, экономика, политика