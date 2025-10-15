https://crimea.ria.ru/20251015/indiya-gotova-otkazatsya-ot-rossiyskoy-nefti--tramp-1150216855.html

Индия готова отказаться от российской нефти – Трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал перестать покупать нефть у России. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.Американский лидер также указал, что отказ Индии от российской нефти будет действовать до урегулирования ситуации вокруг Украины.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. В МИД Индии заявили, что это решение Белого дома является несправедливым, необоснованным и неразумным шагом, и Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.В июле ряд зарубежных СМИ, в частности западные агентства Reuters и Bloomberg, со ссылкой на "источники, знакомые с ситуацией" сообщили, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают закупку нефти из России после угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% торговые пошлины. Ранее США пригрозили ввести пошлины против всех стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.При этом Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"Откажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнениеИндия демонстрирует приверженность открытым отношениям с РФ – Киселев

