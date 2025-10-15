Рейтинг@Mail.ru
Индия готова отказаться от российской нефти – Трамп - РИА Новости Крым, 15.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251015/indiya-gotova-otkazatsya-ot-rossiyskoy-nefti--tramp-1150216855.html
Индия готова отказаться от российской нефти – Трамп
Индия готова отказаться от российской нефти – Трамп - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Индия готова отказаться от российской нефти – Трамп
Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал перестать покупать нефть у России. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0e/1119256415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba0a1c3c17c09c3abcee27475fbfd526.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал перестать покупать нефть у России. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.Американский лидер также указал, что отказ Индии от российской нефти будет действовать до урегулирования ситуации вокруг Украины.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. В МИД Индии заявили, что это решение Белого дома является несправедливым, необоснованным и неразумным шагом, и Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.В июле ряд зарубежных СМИ, в частности западные агентства Reuters и Bloomberg, со ссылкой на "источники, знакомые с ситуацией" сообщили, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают закупку нефти из России после угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% торговые пошлины. Ранее США пригрозили ввести пошлины против всех стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.
сша, дональд трамп, индия, нарендра моди, нефть, российская нефть, в мире, политика, внешняя политика, экономика, новости
Индия готова отказаться от российской нефти – Трамп

Трамп заявил о якобы намерении Индии отказаться от российской нефти

23:25 15.10.2025 (обновлено: 23:33 15.10.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал перестать покупать нефть у России. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
"Я был не счастлив от того, что Индия покупает нефть у России. И он заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть из России. Теперь нужно, чтобы Китай поступил также", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер также указал, что отказ Индии от российской нефти будет действовать до урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Это началось, немедленно это нельзя сделать, это процесс, но процесс завершится быстро. В скором времени Индия перестанет покупать нефть у России, но они вернутся, когда война закончится", - добавил Трамп
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Индии за то, что Дели закупает российскую нефть. В МИД Индии заявили, что это решение Белого дома является несправедливым, необоснованным и неразумным шагом, и Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.
В июле ряд зарубежных СМИ, в частности западные агентства Reuters и Bloomberg, со ссылкой на "источники, знакомые с ситуацией" сообщили, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают закупку нефти из России после угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% торговые пошлины. Ранее США пригрозили ввести пошлины против всех стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.
