В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций

Борясь с обходом антироссийских санкций, Евросоюз все больше изолирует себя на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T18:10

2025-10-24T18:10

2025-10-24T18:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Борясь с обходом антироссийских санкций, Евросоюз все больше изолирует себя на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие 19-го пакета рестрикций против России.Захарова отметила, что только в рамках последнего санкционного пакета рестрикции разного рода под надуманными предлогами введены против экономоператоров из Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР.По мнению официального представителя МИД, в ЕС "явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире".Комментируя введение 19-го санкционного пакета, Захарова указала, что для его наполнения в Брюсселе "старательно "поскребли по сусекам". А слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что ЕС уже приступил к работе над следующим пакетом, говорят о том, что даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, добавила дипломат.Совет ЕС 23 октября утвердил очередной, 19-й по счету, пакета нелегитимных односторонних санкций против России. В него в том числе вошли: введение до конца 2026 года запрета на любые поставки в ЕС российского сжиженного природного газа, санкции против отдельных компаний в секторе нефтедобычи и транспортировки нефти, дополнительные рестрикции в отношении судов, которые в Брюсселе относят к так называемому российскому "теневому" флоту", и некоторых российских и зарубежных банков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в РоссиюФедеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций Путин оценил новые антироссийские санкции США

