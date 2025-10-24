В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций

https://crimea.ria.ru/20251024/v-rf-nazvali-posledstviya-borby-evropy-s-obkhodom-antirossiyskikh-sanktsiy-1150415037.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Борясь с обходом антироссийских санкций, Евросоюз все больше изолирует себя на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие 19-го пакета рестрикций против России.Захарова отметила, что только в рамках последнего санкционного пакета рестрикции разного рода под надуманными предлогами введены против экономоператоров из Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР.По мнению официального представителя МИД, в ЕС "явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире".Комментируя введение 19-го санкционного пакета, Захарова указала, что для его наполнения в Брюсселе "старательно "поскребли по сусекам". А слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что ЕС уже приступил к работе над следующим пакетом, говорят о том, что даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, добавила дипломат.Совет ЕС 23 октября утвердил очередной, 19-й по счету, пакета нелегитимных односторонних санкций против России. В него в том числе вошли: введение до конца 2026 года запрета на любые поставки в ЕС российского сжиженного природного газа, санкции против отдельных компаний в секторе нефтедобычи и транспортировки нефти, дополнительные рестрикции в отношении судов, которые в Брюсселе относят к так называемому российскому "теневому" флоту", и некоторых российских и зарубежных банков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в РоссиюФедеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций Путин оценил новые антироссийские санкции США
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Борясь с обходом антироссийских санкций, Евросоюз все больше изолирует себя на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие 19-го пакета рестрикций против России.
"Брюссель, похоже, даже не замечает, как, борясь с обходом антироссийских санкций, он все больше изолирует себя на международной арене", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова отметила, что только в рамках последнего санкционного пакета рестрикции разного рода под надуманными предлогами введены против экономоператоров из Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР.
"Заигравшись в собственную исключительность, ЕС шантажирует все большее число третьих стран распространением "вторичных" санкций. Тем самым прямо заявляет, что считает себя вправе диктовать собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами", - подчеркнула она.
По мнению официального представителя МИД, в ЕС "явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире".
Комментируя введение 19-го санкционного пакета, Захарова указала, что для его наполнения в Брюсселе "старательно "поскребли по сусекам". А слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что ЕС уже приступил к работе над следующим пакетом, говорят о том, что даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, добавила дипломат.
Совет ЕС 23 октября утвердил очередной, 19-й по счету, пакета нелегитимных односторонних санкций против России. В него в том числе вошли: введение до конца 2026 года запрета на любые поставки в ЕС российского сжиженного природного газа, санкции против отдельных компаний в секторе нефтедобычи и транспортировки нефти, дополнительные рестрикции в отношении судов, которые в Брюсселе относят к так называемому российскому "теневому" флоту", и некоторых российских и зарубежных банков.
