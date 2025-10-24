Рейтинг@Mail.ru
В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций
В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций
Борясь с обходом антироссийских санкций, Евросоюз все больше изолирует себя на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 24.10.2025
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
санкции
санкции против россии
россия
европейский союз (ес)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Борясь с обходом антироссийских санкций, Евросоюз все больше изолирует себя на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие 19-го пакета рестрикций против России.Захарова отметила, что только в рамках последнего санкционного пакета рестрикции разного рода под надуманными предлогами введены против экономоператоров из Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР.По мнению официального представителя МИД, в ЕС "явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире".Комментируя введение 19-го санкционного пакета, Захарова указала, что для его наполнения в Брюсселе "старательно "поскребли по сусекам". А слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что ЕС уже приступил к работе над следующим пакетом, говорят о том, что даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, добавила дипломат.Совет ЕС 23 октября утвердил очередной, 19-й по счету, пакета нелегитимных односторонних санкций против России. В него в том числе вошли: введение до конца 2026 года запрета на любые поставки в ЕС российского сжиженного природного газа, санкции против отдельных компаний в секторе нефтедобычи и транспортировки нефти, дополнительные рестрикции в отношении судов, которые в Брюсселе относят к так называемому российскому "теневому" флоту", и некоторых российских и зарубежных банков.
россия
новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, санкции, санкции против россии, россия, европейский союз (ес)
В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций

ЕС все больше изолирует себя на международной арене борьбой с обходом санкций – МИД

18:10 24.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Борясь с обходом антироссийских санкций, Евросоюз все больше изолирует себя на международной арене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие 19-го пакета рестрикций против России.
"Брюссель, похоже, даже не замечает, как, борясь с обходом антироссийских санкций, он все больше изолирует себя на международной арене", - говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова отметила, что только в рамках последнего санкционного пакета рестрикции разного рода под надуманными предлогами введены против экономоператоров из Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР.
"Заигравшись в собственную исключительность, ЕС шантажирует все большее число третьих стран распространением "вторичных" санкций. Тем самым прямо заявляет, что считает себя вправе диктовать собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами", - подчеркнула она.
По мнению официального представителя МИД, в ЕС "явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль "глобального полицейского" гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире".
Комментируя введение 19-го санкционного пакета, Захарова указала, что для его наполнения в Брюсселе "старательно "поскребли по сусекам". А слова главы евродипломатии Кайи Каллас о том, что ЕС уже приступил к работе над следующим пакетом, говорят о том, что даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, добавила дипломат.
Совет ЕС 23 октября утвердил очередной, 19-й по счету, пакета нелегитимных односторонних санкций против России. В него в том числе вошли: введение до конца 2026 года запрета на любые поставки в ЕС российского сжиженного природного газа, санкции против отдельных компаний в секторе нефтедобычи и транспортировки нефти, дополнительные рестрикции в отношении судов, которые в Брюсселе относят к так называемому российскому "теневому" флоту", и некоторых российских и зарубежных банков.
Новости Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ) Мария Захарова Санкции Санкции против России Россия Европейский Союз (ЕС)
 
