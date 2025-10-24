Рейтинг@Mail.ru
Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение
Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение
Новые санкции США против нефтяных компаний РФ могут спровоцировать их переориентацию на внутренний российский рынок, что приведет к росту нашей экономики, тогда РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Новые санкции США против нефтяных компаний РФ могут спровоцировать их переориентацию на внутренний российский рынок, что приведет к росту нашей экономики, тогда как американский лидер Дональд Трамп в попытке обвалить ее рискует сделать хуже собственной стране и своей репутации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что о том, как повлияли новые американские санкции на экономику России, станет ясно через полгода. Ранее под рестрикции попали десятки компаний, в том числе структуры "Роснефть" и "Лукойл".Однако есть большие сомнения, что эти полгода покажут что-то негативное, причем именно России и только ей, считает он.Во-первых, мировой нефтяной рынок поделен между Россией, США и Саудовской Аравией на 70-80%, и если Россия из-за санкций из него "выпадет", то нефть начнет стремительно расти в цене, и ситуация сложится непростая для США и самого Трампа, сказал эксперт.В этой связи слова Трампа могут означать лишь, что мы все ждем полгода, чтобы потом признать, что Россия справилась, потому что США, осознавая все риски, "рассчитывают как-то смотреть сквозь пальцы на пути нашего обхода", добавил Шипилин."Естественно, я думаю, что мы найдем (пути обхода санкций – ред.)", – отметил он.Путин оценил новые антироссийские санкции СШАОднако лучшим вариантом для России стал бы сценарий, при котором поиск обходных путей привел бы нефтяной бизнес внутрь страны, считает Шипилин."У нас довольно приличный внутренний рынок. Он, конечно, не сравнится с глобальным, тем не менее это наш резерв. И, я думаю, лучше бы мы всю нефть пустили себе. Это простимулирует развитие внутреннего спроса, который пока не удовлетворен. У нас негазифицированных много районов, и с нефтепереработкой надо налаживать, чтобы самим хватало", – сказал он.Эксперт отметил, что, если нефть займет "свое почетное и уважаемое место во внутреннем потреблении" в РФ, это даст толчок для роста других отраслей и, как следствие, стимулирует в целом развитие экономики страны. Кроме того, это сделает нас независимыми от внешних рынков, добавил Шипилин."А сейчас мы внимательно следим, что сказал Моди, как он ответил Трампу, будет Индия покупать или не будет и в каких объемах, с Китаем какие-то проблемы, еще что-то. То есть мы зависим от внешних рынков. А продавать хорошо бы излишки", – сказал он.Шипилин считает, что хоть переориентация на внутренний российский рынок в нефтяной отрасли тоже непростой путь, он самый правильный, чему тому есть примеры.Каким будет ответ России на новые санкции ЗападаРанее гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что самозапрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к очередному витку роста цен на энергоносители, издержки лягут на плечи конечных потребителей в ЕС. При этом российский СПГ, по мнению Сафоновой, будет оперативно перенаправлен на рынки дружественных стран, добавила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индия готова отказаться от российской нефти – Трамп США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" Трамп передумал вводить пошлины против Китая из-за российской нефти
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Новые санкции США против нефтяных компаний РФ могут спровоцировать их переориентацию на внутренний российский рынок, что приведет к росту нашей экономики, тогда как американский лидер Дональд Трамп в попытке обвалить ее рискует сделать хуже собственной стране и своей репутации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что о том, как повлияли новые американские санкции на экономику России, станет ясно через полгода. Ранее под рестрикции попали десятки компаний, в том числе структуры "Роснефть" и "Лукойл".
"Трамп не случайно про полгода говорит. Он предполагает, что за эти полгода мы потыкаемся туда-сюда, не найдем лазеек каких-то, и это приведет к обвалу экономики у нас", – прокомментировал Шипилин.
Однако есть большие сомнения, что эти полгода покажут что-то негативное, причем именно России и только ей, считает он.
Во-первых, мировой нефтяной рынок поделен между Россией, США и Саудовской Аравией на 70-80%, и если Россия из-за санкций из него "выпадет", то нефть начнет стремительно расти в цене, и ситуация сложится непростая для США и самого Трампа, сказал эксперт.
"Причинно-следственная связь моментально устанавливается, на заправках вырастает цена. А вот этого Трамп хотел бы избежать, конечно, ведь он говорит, что его политика заключается в том, чтобы американцам стало легче. А если цены вырастут значительно, для его репутации внутри страны это не очень здорово, мягко говоря", – сказал политолог.
В этой связи слова Трампа могут означать лишь, что мы все ждем полгода, чтобы потом признать, что Россия справилась, потому что США, осознавая все риски, "рассчитывают как-то смотреть сквозь пальцы на пути нашего обхода", добавил Шипилин.
"Естественно, я думаю, что мы найдем (пути обхода санкций – ред.)", – отметил он.
Однако лучшим вариантом для России стал бы сценарий, при котором поиск обходных путей привел бы нефтяной бизнес внутрь страны, считает Шипилин.
"У нас довольно приличный внутренний рынок. Он, конечно, не сравнится с глобальным, тем не менее это наш резерв. И, я думаю, лучше бы мы всю нефть пустили себе. Это простимулирует развитие внутреннего спроса, который пока не удовлетворен. У нас негазифицированных много районов, и с нефтепереработкой надо налаживать, чтобы самим хватало", – сказал он.
Эксперт отметил, что, если нефть займет "свое почетное и уважаемое место во внутреннем потреблении" в РФ, это даст толчок для роста других отраслей и, как следствие, стимулирует в целом развитие экономики страны. Кроме того, это сделает нас независимыми от внешних рынков, добавил Шипилин.
"А сейчас мы внимательно следим, что сказал Моди, как он ответил Трампу, будет Индия покупать или не будет и в каких объемах, с Китаем какие-то проблемы, еще что-то. То есть мы зависим от внешних рынков. А продавать хорошо бы излишки", – сказал он.
Шипилин считает, что хоть переориентация на внутренний российский рынок в нефтяной отрасли тоже непростой путь, он самый правильный, чему тому есть примеры.

"Китай, когда столкнулся с кризисом 2008−2009 годов, он тоже переориентировался на внутренний рынок – ему деваться некуда было, он тоже не хотел особо, так как прекрасно зарабатывал на внешних рынках. Но пришлось. И в результате страна пошла семимильными шагами, и у меня такое ощущение, что эти санкции, возможно, нас как раз-таки и простимулируют", – заключил он.

Ранее гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что самозапрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к очередному витку роста цен на энергоносители, издержки лягут на плечи конечных потребителей в ЕС. При этом российский СПГ, по мнению Сафоновой, будет оперативно перенаправлен на рынки дружественных стран, добавила эксперт.
