Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, находящийся с рабочей поездкой в США, рассказал журналистам, что в ходе визита намерен встретиться с несколькими представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. Фрагменты брифинга главы РФПИ опубликовало агентство РИА Новости.Позиция России, по словам Дмитриева, заключается в том, что "национальные интересы России необходимо уважать", и что санкции "абсолютно никак не повлияют на экономику России"."Они (санкции - ред.) просто приведут к ростам цен на автозаправках в США", - подчеркнул он.Спецпредставитель российского лидера добавил, что попытается донести до администрации Трампа то, что Британия и ЕС пытаются сорвать любой прямой диалог президентов России и США."Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры, не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать. И поэтому также мы будем до наших американских коллег доносить то, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим. И срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта", - подчеркнул спецпредставитель российского лидера.Накануне США заявили о введении новых антироссийских санкций. Под ограничения попали 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

