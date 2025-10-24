Рейтинг@Mail.ru
Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США
Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T19:25
2025-10-24T19:31
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145414057_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_9b98573c2cbbea564fc0c09dc6264e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, находящийся с рабочей поездкой в США, рассказал журналистам, что в ходе визита намерен встретиться с несколькими представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. Фрагменты брифинга главы РФПИ опубликовало агентство РИА Новости.Позиция России, по словам Дмитриева, заключается в том, что "национальные интересы России необходимо уважать", и что санкции "абсолютно никак не повлияют на экономику России"."Они (санкции - ред.) просто приведут к ростам цен на автозаправках в США", - подчеркнул он.Спецпредставитель российского лидера добавил, что попытается донести до администрации Трампа то, что Британия и ЕС пытаются сорвать любой прямой диалог президентов России и США."Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры, не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать. И поэтому также мы будем до наших американских коллег доносить то, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим. И срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта", - подчеркнул спецпредставитель российского лидера.Накануне США заявили о введении новых антироссийских санкций. Под ограничения попали 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США

РФ продолжит диалог с США по Украине вопреки попыткам европейцев его сорвать – Дмитриев

19:25 24.10.2025 (обновлено: 19:31 24.10.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, находящийся с рабочей поездкой в США, рассказал журналистам, что в ходе визита намерен встретиться с несколькими представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. Фрагменты брифинга главы РФПИ опубликовало агентство РИА Новости.
"Мы встречаемся с несколькими представителями администрации (президента США – ред.). Будет также еще одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной, но будет в основном обсуждения за закрытыми дверями о том, как продолжить диалог, исходя из уважительного отношения к интересам России и понимания ее позиций", - сказал он.
Позиция России, по словам Дмитриева, заключается в том, что "национальные интересы России необходимо уважать", и что санкции "абсолютно никак не повлияют на экономику России".
"Они (санкции - ред.) просто приведут к ростам цен на автозаправках в США", - подчеркнул он.
Спецпредставитель российского лидера добавил, что попытается донести до администрации Трампа то, что Британия и ЕС пытаются сорвать любой прямой диалог президентов России и США.
"Это связано с тем, что многие попытки разрешения конфликта на Украине были предотвращены как британцами, так и европейцами", - сказал Дмитриев, отметив, что желание Британии и ЕС продлить украинский конфликт связаны с тем, что их экономика "плачевна".
"Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры, не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать. И поэтому также мы будем до наших американских коллег доносить то, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим. И срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта", - подчеркнул спецпредставитель российского лидера.
Накануне США заявили о введении новых антироссийских санкций. Под ограничения попали 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.
