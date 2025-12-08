Рейтинг@Mail.ru
Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
В Запорожской области из-за атаки БПЛА почти 12 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T09:35
2025-12-08T09:35
россия
новые регионы россии
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за атаки БПЛА почти 12 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Сейчас над восстановлением энергоснабжения работают энергетики. Однако работы усложняются опасностью повторных ударов, уточнил Балицкий.Ранее сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Также в результате украинских ударов без электроснабжения были 24,5 тысячи абонентов в Запорожской области.
россия
новые регионы россии
запорожская область
россия, новые регионы россии, запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, отключение электроэнергии
Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ

В Запорожской области почти 12 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

09:35 08.12.2025
 
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи
Ремонт линий электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за атаки БПЛА почти 12 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

"В результате атаки БПЛА противника обесточены 11 958 абонентов города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино, Заветное", - написал губернатор в своем ТГ-канале.

Сейчас над восстановлением энергоснабжения работают энергетики. Однако работы усложняются опасностью повторных ударов, уточнил Балицкий.

"Оперативные службы в полной готовности", - заверил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Также в результате украинских ударов без электроснабжения были 24,5 тысячи абонентов в Запорожской области.
РоссияНовые регионы РоссииЗапорожская областьЕвгений БалицкийАтаки ВСУОтключение электроэнергии
 
