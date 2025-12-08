https://crimea.ria.ru/20251208/chast-zaporozhskoy-oblasti-obestochena-posle-ataki-vsu-1151477768.html

Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ

Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ

В Запорожской области из-за атаки БПЛА почти 12 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T09:35

2025-12-08T09:35

2025-12-08T09:35

россия

новые регионы россии

запорожская область

евгений балицкий

атаки всу

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579435_109:256:1172:854_1920x0_80_0_0_e698b09aeaecfc83166ae365921bdc36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за атаки БПЛА почти 12 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Сейчас над восстановлением энергоснабжения работают энергетики. Однако работы усложняются опасностью повторных ударов, уточнил Балицкий.Ранее сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Также в результате украинских ударов без электроснабжения были 24,5 тысячи абонентов в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

россия

новые регионы россии

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новые регионы россии, запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, отключение электроэнергии