https://crimea.ria.ru/20251208/chast-zaporozhskoy-oblasti-obestochena-posle-ataki-vsu-1151477768.html
Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
В Запорожской области из-за атаки БПЛА почти 12 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T09:35
2025-12-08T09:35
2025-12-08T09:35
россия
новые регионы россии
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579435_109:256:1172:854_1920x0_80_0_0_e698b09aeaecfc83166ae365921bdc36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за атаки БПЛА почти 12 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Сейчас над восстановлением энергоснабжения работают энергетики. Однако работы усложняются опасностью повторных ударов, уточнил Балицкий.Ранее сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Также в результате украинских ударов без электроснабжения были 24,5 тысячи абонентов в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
россия
новые регионы россии
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579435_291:255:1090:854_1920x0_80_0_0_c9f60f7ca431e51dcf1315f4bdb6a99d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новые регионы россии, запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, отключение электроэнергии
Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
В Запорожской области почти 12 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ