Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР
Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР
Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР
В ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид...
27.11.2025
27.11.2025
луганская народная республика (лнр)
новости
леонид пасечник
энергетика
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Проходит экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР."К счастью, пострадавших нет", – подчеркнул глава региона.Первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин проинформировал, что, предварительно, энергетикам потребуется пять дней для проведения аварийных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате ночной массированной атаки БПЛА."Энергетики с началом светового дня уже приступили к восстановительным работам. Планируем в течение пяти дней – это максимум – восстановить энергоснабжение во всех четырех муниципальных округах, которые остались без света", – сообщил Юрий Говтвин.Как сообщалось ранее, порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР. Два человека с осколочными ранениями попали в больницу, на АЗС возник крупный пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
РИА Новости Крым
60
2025
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР

Массированный налет дронов ВСУ на энергообъекты оставил без света 46 тысяч человек в ЛНР

11:23 27.11.2025 (обновлено: 11:57 27.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Удары ВСУ были направлены на энергетический комплекс городского округа Северодонецк, Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов. Пожарные службы Луганщины быстро среагировали и защитили территории от огня", – проинформировал губернатор.

В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Проходит экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР.
"К счастью, пострадавших нет", – подчеркнул глава региона.
Первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин проинформировал, что, предварительно, энергетикам потребуется пять дней для проведения аварийных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате ночной массированной атаки БПЛА.
"Энергетики с началом светового дня уже приступили к восстановительным работам. Планируем в течение пяти дней – это максимум – восстановить энергоснабжение во всех четырех муниципальных округах, которые остались без света", – сообщил Юрий Говтвин.
Как сообщалось ранее, порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР. Два человека с осколочными ранениями попали в больницу, на АЗС возник крупный пожар.
