Украинские дроны массово атаковали объекты энергетики в ЛНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Проходит экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР."К счастью, пострадавших нет", – подчеркнул глава региона.Первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин проинформировал, что, предварительно, энергетикам потребуется пять дней для проведения аварийных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате ночной массированной атаки БПЛА."Энергетики с началом светового дня уже приступили к восстановительным работам. Планируем в течение пяти дней – это максимум – восстановить энергоснабжение во всех четырех муниципальных округах, которые остались без света", – сообщил Юрий Говтвин.Как сообщалось ранее, порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР. Два человека с осколочными ранениями попали в больницу, на АЗС возник крупный пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

