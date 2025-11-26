https://crimea.ria.ru/20251126/starobelsk-atakovan-bespilotnikami---pozhar-na-azs-i-raneny-lyudi-1151191836.html
Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
Минувшей ночью ЛНР атаковали около 10 вражеских беспилотников. Два человека с осколочными ранениями доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T09:57
2025-11-26T09:57
2025-11-26T09:57
луганская народная республика (лнр)
происшествия
атаки всу
новости сво
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью ЛНР атаковали около 10 вражеских беспилотников. Два человека с осколочными ранениями доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.Из-за возникшего пожара на территории АЗС под угрозой оказались жилые дома и торговые объекты. Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь.Еще один беспилотник поразил энергетический объект. Однако электроснабжение удалось быстро восстановить, отметили в республиканском минтопэнерго.Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. БПЛА попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества.Также семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света.В результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), происшествия, атаки всу, новости сво, пожар
Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
Два человека пострадали в ЛНР при атаке украинских беспилотников