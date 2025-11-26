Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди

https://crimea.ria.ru/20251126/starobelsk-atakovan-bespilotnikami---pozhar-na-azs-i-raneny-lyudi-1151191836.html

2025-11-26T09:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью ЛНР атаковали около 10 вражеских беспилотников. Два человека с осколочными ранениями доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.Из-за возникшего пожара на территории АЗС под угрозой оказались жилые дома и торговые объекты. Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь.Еще один беспилотник поразил энергетический объект. Однако электроснабжение удалось быстро восстановить, отметили в республиканском минтопэнерго.Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. БПЛА попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества.Также семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света.В результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

2025

