Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди
2025-11-26T09:57
2025-11-26T09:57
луганская народная республика (лнр)
происшествия
атаки всу
новости сво
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью ЛНР атаковали около 10 вражеских беспилотников. Два человека с осколочными ранениями доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.Из-за возникшего пожара на территории АЗС под угрозой оказались жилые дома и торговые объекты. Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь.Еще один беспилотник поразил энергетический объект. Однако электроснабжение удалось быстро восстановить, отметили в республиканском минтопэнерго.Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. БПЛА попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества.Также семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света.В результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.
Старобельск атакован беспилотниками - пожар на АЗС и ранены люди

Два человека пострадали в ЛНР при атаке украинских беспилотников

09:57 26.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Минувшей ночью ЛНР атаковали около 10 вражеских беспилотников. Два человека с осколочными ранениями доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Из-за возникшего пожара на территории АЗС под угрозой оказались жилые дома и торговые объекты. Пожарным удалось быстро ликвидировать огонь.

"Пострадали два человека. С осколочными ранениями они госпитализированы в местную больницу", - уточнили в минздраве ЛНР.

Еще один беспилотник поразил энергетический объект. Однако электроснабжение удалось быстро восстановить, отметили в республиканском минтопэнерго.
Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. БПЛА попал во внутренний дворик Центра детско-юношеского творчества.
Также семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света.
В результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.
