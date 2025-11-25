https://crimea.ria.ru/20251125/rezhim-chs-vveli-v-taganroge-posle-ataki-vsu-1151154173.html

Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в Таганроге в границах домов и учреждений, поврежденных после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T10:18

2025-11-25T10:18

2025-11-25T10:35

новости

ростовская область

режим чс

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Таганроге в границах домов и учреждений, поврежденных после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас работает комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на город. Ее специалисты проводят поквартирный обход в пострадавших домах для определения размера ущерба и назначении выплат пострадавшим.Как сообщалось ранее, в результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома. Во вторник утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что погиб один человек и ранения получили еще 10. Позже стало известно, что в больнице скончались еще двое жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли людиВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростовская область, режим чс, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)