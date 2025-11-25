Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
Режим ЧС ввели в Таганроге в границах домов и учреждений, поврежденных после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T10:18
2025-11-25T10:35
новости
ростовская область
режим чс
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Таганроге в границах домов и учреждений, поврежденных после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас работает комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на город. Ее специалисты проводят поквартирный обход в пострадавших домах для определения размера ущерба и назначении выплат пострадавшим.Как сообщалось ранее, в результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома. Во вторник утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что погиб один человек и ранения получили еще 10. Позже стало известно, что в больнице скончались еще двое жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли людиВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
новости, ростовская область, режим чс, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ

Локальный режим ЧС ввели в Таганроге Ростовской области после атаки украинских БПЛА

10:18 25.11.2025 (обновлено: 10:35 25.11.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Таганроге в границах домов и учреждений, поврежденных после атаки ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. Введен локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений", - говорится в сообщении.
Сейчас работает комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на город. Ее специалисты проводят поквартирный обход в пострадавших домах для определения размера ущерба и назначении выплат пострадавшим.
Как сообщалось ранее, в результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома. Во вторник утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что погиб один человек и ранения получили еще 10. Позже стало известно, что в больнице скончались еще двое жителей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли люди
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
 
Лента новостейМолния