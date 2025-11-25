https://crimea.ria.ru/20251125/massirovannyy-udar-vsu-po-yugu-rossii-razrusheny-doma-i-raneny-19-chelovek-1151150687.html

Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли люди

Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли люди - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли люди

25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 17 ранены при массированном налете беспилотников на Краснодарский край и Ростовскую область, повреждены жилые дома. Об этом сообщают губернаторы регионов."Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах", – проинформировал глава региона Вениамин Кондратьев.Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района. Возник пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации, сообщил губернатор.И подчеркнул, что самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов.ВСУ атаковали этой ночью и Таганрог. Во вторник утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что погиб один человек и ранения получили еще 10. Позже стало известно, что в больнице скончались еще двое жителей.В Таганроге, по предварительным данным, повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные автомобили. В промзоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет, подчеркнул глава региона.Также он проинформировал, что в Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома, произошло возгорание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

