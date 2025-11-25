https://crimea.ria.ru/20251125/ubivayut-vzroslykh-i-detey-53-mirnykh-zhitelya-rf-stali-zhertvami-atak-vsu-1151152890.html

Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

Семеро мирных жителей погибли и 46 ранены за неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T09:22

2025-11-25T09:22

2025-11-25T09:22

россия

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

самарская область

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150647761_0:120:960:660_1920x0_80_0_0_153d11a61936d8a64fec0c6fed5b4960.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Семеро мирных жителей погибли и 46 ранены за неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.В том числе в Белгородской области украинские террористы убили с помощью дрона родителей 4-летнего ребенка и ранили его самого, в Самарской области после атаки беспилотников на Сызрань погибли мирные жители. Увеличилось число жертв дистанционного минирования мест с массовым скоплением мирных граждан. 13 мирных россиян погибли и 58 получили ранения в результате обстрелов украинских боевиков неделей ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - ЛавровВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю

россия

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, самарская область, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу