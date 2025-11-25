Рейтинг@Mail.ru
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
25.11.2025
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
Семеро мирных жителей погибли и 46 ранены за неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Семеро мирных жителей погибли и 46 ранены за неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.В том числе в Белгородской области украинские террористы убили с помощью дрона родителей 4-летнего ребенка и ранили его самого, в Самарской области после атаки беспилотников на Сызрань погибли мирные жители. Увеличилось число жертв дистанционного минирования мест с массовым скоплением мирных граждан. 13 мирных россиян погибли и 58 получили ранения в результате обстрелов украинских боевиков неделей ранее.
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

7 мирных жителей погибли и 46 ранены в результате атак ВСУ за неделю – МИД

09:22 25.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Семеро мирных жителей погибли и 46 ранены за неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 46 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, погибли 7 человек. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3135 боеприпасов", – сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.
В том числе в Белгородской области украинские террористы убили с помощью дрона родителей 4-летнего ребенка и ранили его самого, в Самарской области после атаки беспилотников на Сызрань погибли мирные жители. Увеличилось число жертв дистанционного минирования мест с массовым скоплением мирных граждан.
"Из-за целенаправленных ударов ВСУ по энергетическим объектам в прифронтовых регионах России без энергоснабжения на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800 тысяч мирных жителей", – добавил дипломат.
13 мирных россиян погибли и 58 получили ранения в результате обстрелов украинских боевиков неделей ранее.
