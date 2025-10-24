Рейтинг@Mail.ru
После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома - РИА Новости Крым, 24.10.2025
После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома
2025-10-24T06:47
2025-10-24T06:47
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
происшествия
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 окт - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его информации, дроны ВСУ уничтожены и перехвачены в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. Пострадавших нет. Произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены дежурно-спасательными подразделениями. Восстанавливать энергоснабжения будут с утра.Как сообщалось, беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия, новости сво
После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома

В Ростовской области ряд жилых домов без света после массированной атаки украинских БПЛА

06:47 24.10.2025
 
Свеча в доме
Свеча в доме
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 окт - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его информации, дроны ВСУ уничтожены и перехвачены в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах.
Пострадавших нет. Произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены дежурно-спасательными подразделениями.
"В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Восстанавливать энергоснабжения будут с утра.
Как сообщалось, беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарПроисшествияНовости СВО
 
