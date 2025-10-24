https://crimea.ria.ru/20251024/posle-ataki-bpla-na-rostovskuyu-oblast-bez-sveta-ostalis-zhilye-doma-1150394999.html

После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома

После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома

В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома. Об этом сообщил

СИМФЕРОПОЛЬ. 24 окт - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его информации, дроны ВСУ уничтожены и перехвачены в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. Пострадавших нет. Произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены дежурно-спасательными подразделениями. Восстанавливать энергоснабжения будут с утра.Как сообщалось, беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

