После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома

СИМФЕРОПОЛЬ. 24 окт - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его информации, дроны ВСУ уничтожены и перехвачены в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. Пострадавших нет. Произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены дежурно-спасательными подразделениями. Восстанавливать энергоснабжения будут с утра.Как сообщалось, беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 окт - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его информации, дроны ВСУ уничтожены и перехвачены в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах.
Пострадавших нет. Произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены дежурно-спасательными подразделениями.
"В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Восстанавливать энергоснабжения будут с утра.
Как сообщалось, беспилотник влетел в жилой дом
в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.
