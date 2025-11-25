Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251125/v-tuapse-zakryty-dva-detskikh-sada-iz-za-padeniya-oblomkov-bpla-1151153742.html
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
В Туапсинском округе два детских сада временно не принимают детей из-за падения на территорию обломков БПЛА. Об этом сообщает вице-губернатор Кубани Александр... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T10:14
2025-11-25T10:14
краснодарский край
новости
атаки всу
происшествия
детский сад
туапсе
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Туапсинском округе два детских сада временно не принимают детей из-за падения на территорию обломков БПЛА. Об этом сообщает вице-губернатор Кубани Александр Руденко.По его словам, речь идет об учреждениях № 40 и 41. В одном из зданий также выбиты окна.Полное возобновление работы в штатном режиме в обоих заведениях планируется 27 ноября.В ночь на вторник на Кубани отражали массированную атаку ВСУ. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУНад Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУАтаку беспилотников отражают в Новороссийске
краснодарский край
туапсе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, атаки всу, происшествия, детский сад, туапсе, беспилотник (бпла, дрон)
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА

В Туапсинском округе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА

10:14 25.11.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Туапсинском округе два детских сада временно не принимают детей из-за падения на территорию обломков БПЛА. Об этом сообщает вице-губернатор Кубани Александр Руденко.
По его словам, речь идет об учреждениях № 40 и 41. В одном из зданий также выбиты окна.
"Созвонился с главой Сергеем Бойко, уточнил масштабы повреждений. Детский сад №41 с завтрашнего дня будет работать в полном режиме. Детский сад №40 – завтра кратковременное пребывание", – уточнил Руденко.
Полное возобновление работы в штатном режиме в обоих заведениях планируется 27 ноября.
В ночь на вторник на Кубани отражали массированную атаку ВСУ. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
Атаку беспилотников отражают в Новороссийске
 
Краснодарский крайНовостиАтаки ВСУПроисшествияДетский садТуапсеБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28В Одессе разбиты энергообъекты и порт
10:18Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
10:17Подросток готовил теракт в православном храме Калининградской области
10:14В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
10:05Массированная атака на Киев и область – что известно
09:28Кинотеатр и душ: в крымских поездах стали доступны новые услуги
09:22Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
09:07На Россию обрушились 50-градусные морозы
08:52"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко
08:28Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер
08:11Кубанская Ноябрина: к 100-летию Нонны Мордюковой
07:54Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
07:28В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона
07:10Как работает Пушкинская карта в Крыму
06:46Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле
06:10Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли люди
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 ноября
23:27Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ
23:00В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния