В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Туапсинском округе два детских сада временно не принимают детей из-за падения на территорию обломков БПЛА. Об этом сообщает вице-губернатор Кубани Александр Руденко.По его словам, речь идет об учреждениях № 40 и 41. В одном из зданий также выбиты окна.Полное возобновление работы в штатном режиме в обоих заведениях планируется 27 ноября.В ночь на вторник на Кубани отражали массированную атаку ВСУ. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУНад Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУАтаку беспилотников отражают в Новороссийске
