В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
Больше 24,5 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T18:55
2025-11-27T18:55
2025-11-27T18:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Больше 24,5 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий подчеркнул, что энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям отключенных населенных пунктов."Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения держу на личном контроле. Энергетики работают в круглосуточном режиме", – добавил руководитель региона.Ранее сообщалось, что в ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. После 16 часов областное минтопэнерго сообщило, что в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей.
В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
