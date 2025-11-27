https://crimea.ria.ru/20251127/v-zaporozhskoy-oblasti-bez-sveta-bolshe-245-tysyach-chelovek-posle-udara-vsu-1151238532.html

В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ

2025-11-27T18:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Больше 24,5 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий подчеркнул, что энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям отключенных населенных пунктов."Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения держу на личном контроле. Энергетики работают в круглосуточном режиме", – добавил руководитель региона.Ранее сообщалось, что в ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. После 16 часов областное минтопэнерго сообщило, что в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

