Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/v-zaporozhskoy-oblasti-bez-sveta-bolshe-245-tysyach-chelovek-posle-udara-vsu-1151238532.html
В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
Больше 24,5 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T18:55
2025-11-27T18:55
запорожская область
евгений балицкий
энергетика
атаки всу
обстрелы всу
жкх
новые регионы россии
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110174/13/1101741332_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_28859b70fed9aad229233e6c2f4ce1bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Больше 24,5 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий подчеркнул, что энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям отключенных населенных пунктов."Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения держу на личном контроле. Энергетики работают в круглосуточном режиме", – добавил руководитель региона.Ранее сообщалось, что в ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. После 16 часов областное минтопэнерго сообщило, что в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110174/13/1101741332_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_8cdfcec297663632831af0e1c271195c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, энергетика, атаки всу, обстрелы всу, жкх, новые регионы россии, новости, общество
В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ

После атаки ВСУ в Запорожской области без света остались 24,5 тысячи абонентов

18:55 27.11.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоОтключения света
Отключения света - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Больше 24,5 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В настоящее время в результате атаки ВСУ на территории области остаются отключенными от электроснабжения 24 600 абонентов. Работы продолжаются, ситуация остается напряженной, прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям", – написал он в Telegram.

Балицкий подчеркнул, что энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям отключенных населенных пунктов.
"Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения держу на личном контроле. Энергетики работают в круглосуточном режиме", – добавил руководитель региона.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. После 16 часов областное минтопэнерго сообщило, что в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийЭнергетикаАтаки ВСУОбстрелы ВСУЖКХНовые регионы РоссииНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Крыму бывшая сотрудница полиции незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
17:04Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию
17:01Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
16:47Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
16:45Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Лента новостейМолния