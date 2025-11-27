В ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Энергетикам в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей. Об этом сообщает минтопэнерго ЛНР.
"Энергетики восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч абонентов. По состоянию на 15:00 обесточено еще свыше 32 тысяч абонентов в Северодонецке, а также в Старобельском, Белокуракинском и Новоайдарском округах", - говорится в сообщении.
В ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Удары ВСУ были направлены на энергетический комплекс городского округа Северодонецк, Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов. Пожарные службы Луганщины быстро среагировали и защитили территории от огня", – проинформировал губернатор.
Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин проинформировал, что, предварительно, энергетикам потребуется пять дней для проведения аварийных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате ночной массированной атаки БПЛА.
"Энергетики с началом светового дня уже приступили к восстановительным работам. Планируем в течение пяти дней – это максимум – восстановить энергоснабжение во всех четырех муниципальных округах, которые остались без света", – сообщил Юрий Говтвин.
Как сообщалось ранее, порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР. Два человека с осколочными ранениями попали в больницу, на АЗС возник крупный пожар.
