В ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителей

Энергетикам в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей. Об этом сообщает минтопэнерго ЛНР. РИА Новости Крым, 27.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Энергетикам в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей. Об этом сообщает минтопэнерго ЛНР.В ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник."Удары ВСУ были направлены на энергетический комплекс городского округа Северодонецк, Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов. Пожарные службы Луганщины быстро среагировали и защитили территории от огня", – проинформировал губернатор.Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин проинформировал, что, предварительно, энергетикам потребуется пять дней для проведения аварийных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате ночной массированной атаки БПЛА.Как сообщалось ранее, порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР. Два человека с осколочными ранениями попали в больницу, на АЗС возник крупный пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

