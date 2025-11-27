Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/v-lnr-vosstanovili-elektrosnabzhenie-dlya-145-tysyach-zhiteley--1151232856.html
В ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителей
В ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителей - РИА Новости Крым, 27.11.2025
В ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителей
Энергетикам в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей. Об этом сообщает минтопэнерго ЛНР. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T16:38
2025-11-27T16:38
обстрелы всу
луганская народная республика (лнр)
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
электросети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149846195_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_79385198de14e845b13925e6529609cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Энергетикам в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей. Об этом сообщает минтопэнерго ЛНР.В ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник."Удары ВСУ были направлены на энергетический комплекс городского округа Северодонецк, Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов. Пожарные службы Луганщины быстро среагировали и защитили территории от огня", – проинформировал губернатор.Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин проинформировал, что, предварительно, энергетикам потребуется пять дней для проведения аварийных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате ночной массированной атаки БПЛА.Как сообщалось ранее, порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР. Два человека с осколочными ранениями попали в больницу, на АЗС возник крупный пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУВ Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149846195_38:0:987:712_1920x0_80_0_0_66d47d92991bc1036f7da6e340b23061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы всу, луганская народная республика (лнр), новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), электросети
В ЛНР восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч жителей

После атаки на объекты электроснабжения в ЛНР для 14,5 тысяч жителей восстановлено

16:38 27.11.2025
 
© AP Photo Efrem LukatskyУкраинский солдат запускает FlyEye WB Electronics SA, польский разведывательный беспилотник, стоящий на вооружении украинской армии
Украинский солдат запускает FlyEye WB Electronics SA, польский разведывательный беспилотник, стоящий на вооружении украинской армии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Энергетикам в ЛНР удалось восстановить электроснабжение для 14,5 тысяч жителей. Об этом сообщает минтопэнерго ЛНР.

"Энергетики восстановили электроснабжение для 14,5 тысяч абонентов. По состоянию на 15:00 обесточено еще свыше 32 тысяч абонентов в Северодонецке, а также в Старобельском, Белокуракинском и Новоайдарском округах", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг ВСУ совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру четырех муниципалитетов ЛНР. В результате атаки без света остались 46 тысяч человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Удары ВСУ были направлены на энергетический комплекс городского округа Северодонецк, Старобельского, Белокуракинского и Новоайдарского муниципальных округов. Пожарные службы Луганщины быстро среагировали и защитили территории от огня", – проинформировал губернатор.
Первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин проинформировал, что, предварительно, энергетикам потребуется пять дней для проведения аварийных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате ночной массированной атаки БПЛА.
"Энергетики с началом светового дня уже приступили к восстановительным работам. Планируем в течение пяти дней – это максимум – восстановить энергоснабжение во всех четырех муниципальных округах, которые остались без света", – сообщил Юрий Говтвин.
Как сообщалось ранее, порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР. Два человека с осколочными ранениями попали в больницу, на АЗС возник крупный пожар.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
 
Обстрелы ВСУЛуганская Народная Республика (ЛНР)НовостиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Электросети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Крыму бывшая сотрудница полиции незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
17:04Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию
17:01Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
16:47Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
16:45Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Лента новостейМолния