https://crimea.ria.ru/20251208/figurantam-dela-ob-ubiystve-korrespondenta-sputnik-vynesli-prigovor-1151480317.html

Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор

Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор

В Донецке суд приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Об этом сообщили в Южном окружном РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T11:30

2025-12-08T11:30

2025-12-08T11:30

sputnik

убийство

приговор

новости

южный окружной военный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140491663_0:36:3124:1793_1920x0_80_0_0_2b9f17e40067566c9c6f46130f448f88.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Донецке суд приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.Четыре военнослужащих были признаны виновными по статье "превышение служебных полномочий".По данным следствия, 8 апреля 2024 г. двое из фигурантов застали ранее не знакомого им Бентли за подготовкой к видеосъемке последствий ракетного удара и потребовали предъявить документы и объяснить причину своего нахождения на месте. Бентли представился им корреспондентом. При этом один из осужденных доложил командованию воинской части "о выявлении диверсанта" и получил распоряжение доставить журналиста в передовой пункт управления батальона. Бентли посадили в машину, надев на голову тканевый мешок. Пока машина ехала, от представителя СМИ пытались получить признания в причастности к диверсионно-разведывательным группам противника, его избили и применили пытки, в результате чего Рассел Бентли скончался. Чтобы скрыть следы, тело поместили в багажник и взорвали машину. А на следующий день двое фигурантов подъехали к месту подрыва автомобиля и сожгли останки тела потерпевшего."28 мая 2024 года один из подсудимых, находясь в предварительном заключении в рамках возбужденного по факту смерти Бентли Р.Б. уголовного дела, при проведении следственных действий на местности, воспользовавшись внезапным появлением беспилотного летательного аппарата, вследствие чего следственное действие было приостановлено, скрылся в прилегающем лесном массиве, совершив побег из-под стражи", - рассказали в суде, добавив, что 1 июня его задержали в Донецке.Суд приговорил двоих военнослужащих к 12 годам лишения свободы, третьему дали 11 лет колонии строгого режима. Четвертый фигурант получил 1,5 года в колонии-поселении.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Американец Бентли с 2014 года воевал в ополчении Донецкой Народной Республики. Он также неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции России на Украине, был удостоен наград ДНР. В 2017 году Рассел Бентли посетил Севастополь. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны города-героя и рассказал о службе в ополчении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, убийство, приговор, новости, южный окружной военный суд