https://crimea.ria.ru/20251208/figurantam-dela-ob-ubiystve-korrespondenta-sputnik-vynesli-prigovor-1151480317.html
Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор
Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор
В Донецке суд приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Об этом сообщили в Южном окружном РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T11:30
2025-12-08T11:30
2025-12-08T11:30
sputnik
убийство
приговор
новости
южный окружной военный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140491663_0:36:3124:1793_1920x0_80_0_0_2b9f17e40067566c9c6f46130f448f88.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Донецке суд приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.Четыре военнослужащих были признаны виновными по статье "превышение служебных полномочий".По данным следствия, 8 апреля 2024 г. двое из фигурантов застали ранее не знакомого им Бентли за подготовкой к видеосъемке последствий ракетного удара и потребовали предъявить документы и объяснить причину своего нахождения на месте. Бентли представился им корреспондентом. При этом один из осужденных доложил командованию воинской части "о выявлении диверсанта" и получил распоряжение доставить журналиста в передовой пункт управления батальона. Бентли посадили в машину, надев на голову тканевый мешок. Пока машина ехала, от представителя СМИ пытались получить признания в причастности к диверсионно-разведывательным группам противника, его избили и применили пытки, в результате чего Рассел Бентли скончался. Чтобы скрыть следы, тело поместили в багажник и взорвали машину. А на следующий день двое фигурантов подъехали к месту подрыва автомобиля и сожгли останки тела потерпевшего."28 мая 2024 года один из подсудимых, находясь в предварительном заключении в рамках возбужденного по факту смерти Бентли Р.Б. уголовного дела, при проведении следственных действий на местности, воспользовавшись внезапным появлением беспилотного летательного аппарата, вследствие чего следственное действие было приостановлено, скрылся в прилегающем лесном массиве, совершив побег из-под стражи", - рассказали в суде, добавив, что 1 июня его задержали в Донецке.Суд приговорил двоих военнослужащих к 12 годам лишения свободы, третьему дали 11 лет колонии строгого режима. Четвертый фигурант получил 1,5 года в колонии-поселении.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Американец Бентли с 2014 года воевал в ополчении Донецкой Народной Республики. Он также неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции России на Украине, был удостоен наград ДНР. В 2017 году Рассел Бентли посетил Севастополь. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны города-героя и рассказал о службе в ополчении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140491663_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_a80da3c6da4b843c4bd6df0a483e54f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, убийство, приговор, новости, южный окружной военный суд
Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik вынесли приговор
Фигурантам дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли вынесли приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Донецке суд приговорил на сроки до 12 лет лишения свободы фигурантов дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.
Четыре военнослужащих были признаны виновными по статье "превышение служебных полномочий".
По данным следствия, 8 апреля 2024 г. двое из фигурантов застали ранее не знакомого им Бентли за подготовкой к видеосъемке последствий ракетного удара и потребовали предъявить документы и объяснить причину своего нахождения на месте. Бентли представился им корреспондентом.
При этом один из осужденных доложил командованию воинской части "о выявлении диверсанта" и получил распоряжение доставить журналиста в передовой пункт управления батальона. Бентли посадили в машину, надев на голову тканевый мешок. Пока машина ехала, от представителя СМИ пытались получить признания в причастности к диверсионно-разведывательным группам противника, его избили и применили пытки, в результате чего Рассел Бентли скончался.
Чтобы скрыть следы, тело поместили в багажник и взорвали машину. А на следующий день двое фигурантов подъехали к месту подрыва автомобиля и сожгли останки тела потерпевшего.
"28 мая 2024 года один из подсудимых, находясь в предварительном заключении в рамках возбужденного по факту смерти Бентли Р.Б. уголовного дела, при проведении следственных действий на местности, воспользовавшись внезапным появлением беспилотного летательного аппарата, вследствие чего следственное действие было приостановлено, скрылся в прилегающем лесном массиве, совершив побег из-под стражи", - рассказали в суде, добавив, что 1 июня его задержали в Донецке.
Суд приговорил двоих военнослужащих к 12 годам лишения свободы, третьему дали 11 лет колонии строгого режима. Четвертый фигурант получил 1,5 года в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Американец Бентли с 2014 года воевал в ополчении Донецкой Народной Республики. Он также неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции России на Украине, был удостоен наград ДНР. В 2017 году Рассел Бентли посетил Севастополь
. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны города-героя и рассказал о службе в ополчении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.